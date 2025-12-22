Zastrašujuće: Poslušajte šta se danas govorilo u Novom Pazaru - na pomen reči 'srpsko' desilo se ovo (VIDEO)

Blokaderi su po ko zna koji put pokazali da preziru sve što ima veze sa Srbijom i srpskim narodom.

Ma koliko to zvučalo neobično, imajući u vidu da podrazumeva mržnju prema sopstvenoj zemlji, na društvenim mrežama se pojavio snimak koji to dokazuje.

Na njemu se pojavljuje profesorka Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu dr Marina Petrović Jilih, koja je izgovorila, malo je reći, jezivu rečenicu tokom obraćanja okupljenim zgubidanima u srcu Novog Pazara.

- Razlog još jedan zbog kog smo ovde jesu nekakve srpske studije koje osnivaju u Nišu - izgovorila je Petrović Jilih na šta su blokaderi počeli da uzvikuju "ua".

Poslušajte u video-snimku na koji je način ova žena akcentovala i naglasila reč "srpske", pri čemu je pre toga iskoristila zamenicu "nekakve" s očiglednom ponižavajućom konotacijom.

Snimak je objavljen na društvenoj mreži Iks, a opis uz njega najbolje objašnjava o kakvoj je sramoti reč.

- Pogledajte i čujte kakav se narativ propagira danas u Novom Pazaru. Po milioniti put blokaderi pokazuju prezir prema svemu srpskom, te ne čude ovi urluci na pomen srpskih studija. Bednici, bedni - piše u objavi.

Podsetimo, u piku današnjeg protesta u Novom pazaru, koji je organizovan kao vid podrške Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru (DUNP), za koji blokaderi tvrde da je "otet" jer je vraćen studentima koji žele da se školuju, okupilo se nešto malo više od 1.600 ljudi. To je samo još jedan dokaz u nizu da su oni koji su prethodnih meseci radili na rušenju Srbije, potpuno pukli.

Autor: A.A.