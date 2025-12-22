Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obratila se na predstavljanju portfolija tipskih investicionih projekata Ujedinjenih nacija.

Sada je, kako je rekla Mesarović, važno da se radi na najvećem delu 13–godišnjeg puta razvoja naše zemlje, a to je stvaranje još snažnije i zdravije privrede naše otadžbine.

-Za Srbiju, Ciljevi održivog razvoja nisu deklarativni dokument niti globalni ideal udaljen od realnosti. Oni su okvir na koji oslanjamo naš ekonomski model. Još više od toga Ciljevi održivog razvoja su istovremeno i ciljevi Srbije u svim aspektima društvenog života. Ovom prilikom želim to posebno da istaknem i obrazložim. Sektorski domeni obuhvaćeni Mapom investicionih prilika, hrana i piće, obnovljivi i alternativni izvori energije, infrastruktura, tehnologija i komunikacije, zdravstvena zaštita, transport i e-mobilnost, u samom su vrhu prioriteta naše Vlade. To su oblasti u kojima se odvijaju ključne transformacije Srbije: zelena i energetska tranzicija, digitalizacija javnog i privatnog sektora, brzi razvoj biotehnologija, kao i unapređenje otpornosti i dostupnosti zdravstvenog sistema. U najkraćem ovim sektori su prioritetni jer su od strateškog značaja za same građane. Posle izrade SDG investicione mape, danas će biti predstavljen i prvi portfolio konkretnih, tržišno zasnovanih projekata. Ti projekti odgovaraju realnim potrebama investitora, ali i razvojnim prioritetima Srbije - izjavila je Mesarović.

-Želim posebno da istaknem činjenicu da je Srbija prva zemlja u svetu koja je dobila ovako strukturiran portfolio, razvijen primenom metodologije koja je premijerno korišćena upravo u našoj zemlji. To je jasan signal da Srbija jača svoje institucije, da unapređuje kapacitete za privlačenje održivih investicija i da se pozicionira kao inovator i pouzdan partner u okviru globalne razvojne zajednice. Ovaj portfolio, zajedno sa kreditnim investiconim rejtingom koji je Srbija stekla, kao i sa sporazumima o slobodnoj i preferencijalnoj trgovini koje imamo sa tržištem od 2,4 milijarde stanovnika, čini našu zemlju jedinstvenom investicionom destinacijom. To je vrlo jasna potvrda da je Srbija na pravom putu, da poslednjih 13 godina predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem gradi stabilan, predvidiv i moderan privredni ambijent i mnogo je razloga da budemo iskreno ponosni na rezultate koje smo postigli za relativno kratko vreme. Sada je došlo vreme da te pozicije izgrađene političkim liderstvom predsednika Vučića mi svi ostali akteri privrednog ekosistema Srbije dalje kapitalizujemo na korist naših građana i naše države, a na temeljima već izgrađenog počev od 2012. godine - rekla je Mesarović.

Važan aspekt je, kako je naglasila Mesarović, regionalno izbalansiran razvoj naše zemlje.

-Za svaki projekat utvrđeno je u kojim regionima Srbije postoje najbolji uslovi za njegov razvoj. To nam omogućava da investicije usmeravamo tamo gde će generisati najveći ekonomski i društveni efekat, podržavajući ravnomerni regionalni razvoj jedan od ključnih stubova integralnog razvoja Srbije. U prilog ovim naporima stoji i činjenica da danas više niko ne može da odvaja ekonomski rast od održivosti. Održivost je postala preduslov dugoročnog razvoja, očuvanja prirodnih resursa, unapređenja kvaliteta života i jačanja poverenja između države, privrede i građana. I zato se u korenu privlačenja investicija nalazi poruka da Srbija jeste, želi i mora da bude zemlja održivog razvoja. Ovi principi, ugrađeni u temelje razvojnog obrasca davaće najzdravije plodove našeg rada. Zato upućujem otvoren poziv domaćim i stranim investitorima, međunarodnim finansijskim institucijama i donatorima: upoznajte se sa projektima, razgovarajte sa našim timovima i iskoristite potencijale koje ova inicijativa nudi. Koje nudi za razvoj u zemlji koja stabilna, sa predvidivim poslovnim ambijentom, zemlji sa investicionim rejtingom, zemlji sa jednom od najrazvijenijih ekonomija u Evropi. Vlada Republike Srbije biće i dalje pouzdan partner, fokusiran na stabilan i predvidiv poslovni ambijent i na osnaživanje svih mehanizama koji podstiču održiva ulaganja. Da zajedno dalje gradimo mesto uspeha, mira, stabilnosti i napretka - rekla je Mesarović i dodala da predstavljeni SDG investicioni portfolio nije samo dokument već korak ka još modernijoj, konkurentnijoj i održivijoj Srbiji.

Autor: A.A.