BRNABIĆ SAOPŠTILA SJAJNE VESTI: Srbija druga u Evropi i šesta u svetu po indeksu tehnološke zrelosti javne uprave! (FOTO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić podelila je na svom Instagram nalogu sjajne rezultate Srbije po indeksu tehnološke zrelosti javne uprave.

- Ovu radnu nedelju započela sam sastankom u novoj Kući eUprave u Beogradu. Razgovarali smo o svim zakonodavnim reformama koje je neophodno sprovesti kako bi se podržao dalji razvoj informacionih tehnologija u Srbiji. Sve što smo u prethodnim godinama uradili itekako daje rezultate, koji sada postaju priznati svuda u svetu.

Izašao novi GovTech Maturity Index - indeks tehnološke zrelosti javne uprave (GovTech Maturity Index – GTMI) koji se od 2020. godine objavljuje u istoimenom izveštaju Svetske banke, uz prateći set podataka. U ovogodišnjem izveštaju Srbija je dodatno napredovala i pozicionirana je na drugom mestu u Evropi i 6. u svetu. Ispred Srbije su Koreja, Saudijska Arabija, Estonija, Brazil i Australija! U prethodnom izveštaju 2022. godine, Srbija je prema vrednosti GTMI indeksa bila pozicionirana na 4. mestu u Evropi i 11. na svetu.

GTMI kao kompozitni indeks koji obuhvata četiri ključne oblasti GovTech-a, sa ukupno 48 indikatora: Indeks ključnih sistema javne uprave (Core Government Systems Index – CGSI), Indeks javnih usluga (The Public Service Delivery Index - PSDI), Indeks digitalnog učešća (Digital Citizen Engagement Index – DCEI) i Indeks ključnih preduslova (The GovTech Enablers Index – GTEI).

Nastavljamo dalje zajedno da radimo na dodatnom jačanju javne uprave u službi građana i privrede! - poručila je Brnabić.



