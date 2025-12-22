ĐURIĆ URUČIO DIPLOME POLAZNICIMA DIPLOMATSKE AKEDEMIJE: Diplomate na prvoj liniji odbrane interesa države (FOTO)

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić uručio je danas diplome polaznicima Diplomatske akademije koji su uspešno završili ovo usavršavanje, a novoj klasi polaznika poželeo da budu bolji od svih prethodnih generacija po uspehu i zalaganju.

„Ovo je divan način da završimo jednu tešku godinu u radu naše diplomatske službe i važan dan zato što imam čast da objavim da je 77 polaznika uspešno završilo program diplomatske akademije. Želim da čestitam svima i posebno pohvalim one koji su se istakli i naročito trudili“, poručio je Đurić.

Posebne čestitke uputio je i najuspešnijima u ovoj generaciji - Vladimiru Živkoviću iz Ministarstva spoljnih poslova i Miljani Ivković iz Ministarstva odbrane.

Diplomatski poziv, istakao je ministar Đurić, takav je da se svakog dana, tokom čitave godine diplomate nalaze na prvoj liniji odbrane interesa zemlje.

„I dok se druge službe pripremaju za eventualije i deluju po potrebi, naša služba deluje uvek i kada su vremena laka i kada su vremena teška, a zastupanje interesa naše zemlje je nešto što je stalan poziv, a ne samo obično radno mesto ili posao. Izazovi sa kojima se suočavamo u našem vremenu, a posebno kao predstavnici Republike Srbije su takvi i toliki da zahtevaju od svih da stalno rade na sopstvenom usavršavanju“ rekao je Đurić.

„Ovaj program, koji je izvanredan, doprinosi izgradnji kapaciteta svakoga od vas ali istovremeno postoji potreba da se i dalje tokom rada i karijere nastavi sa stručnim usavršavanjem”, istakao je ministar.

Govoreći o ciljevima za godinu koja je pred nama, ukazao je na to da će prioriteti biti nastavak rada na očuvanju stabilnosti u regionu u veoma složenim uslovima, nastavak rada na očuvanju samostalnog i vojno neutralnog položaja, jačanje ekonomskih kapaciteta zemlje, kao i očuvanje kulturnog, istorijskog i duhovnog nasleđa srpskog i svih naroda koji žive na području Srbije.

Šef srpske diplomatije istakao je da će morati da se uloži mnogo veći trud na radu na zaštiti pozicije Srbije kada je reč o Kosovu.

U osvrtu na regionalne teme, Đurić je dodao da je položaj srpskog naroda u regionu nešto što je predmet stalne pažnje, interesovanja i rada i nešto o čemu se mora voditi računa, kao i da ništa manje značajan nije i rad sa iseljenicima.

Ukazao je i na važnost ekonomske diplomatije, koja je nužan preduslov kako bi se nastavilo sa dobrim ekonomskim rezultatima.

„Sve to u velikoj meri počiva na ljudima koji stupaju u redove diplomatske službe, koji moraju da budu prvo pravo i najbolje lice Srbije, svakoga dana i u svemu što se radi i u svom profesionalnom delovanju i u svom privatnom. Jer, ovo nije posao, ovo je poziv, poziv koji nam nalaže da dajemo najbolje od sebe svakog dana i da se neprekidno usavršavamo“, zaključio je Đurić.

Čestitajući još jednom okupljenima, uz najlepše želje povodom predstojećih praznika, Đurić je poručio da će 2026. biti godina u kojoj će ministarstvo koje predvodi biti značajno prošireno sa još mnogo kvalitetnih ljudi.

Autor: Jovana Nerić