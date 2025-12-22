'OGLUVESMO OD POZIVANJA NA EVROPSKE VREDNOSTI U BRISELU, A EVO JEDNE IZ ZAGREBA...' Brnabić oštro odgovorila Plenkoviću (FOTO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na društvenoj mreži "X" prokomentarisala je to što je za Plenkovića, ustaški pozdrav "Za dom spremni" logičan i normalan.

- U danima kada ogluvesmo od pozivanja na evropske vrednosti u Briselu, evo jedne iz Zagreba – predsednik Vlade Hrvatske, jedne od 27 država članica EU, objašnjava kako je pozdrav „Za dom spremni“ normalan i logičan. Pozdrav pod kojim su nacističke ustaške snage na najmonstruozniji način ubijale Srbe, Jevreje i Rome, pa čak i decu, a jedini dečiji logori na tlu Evrope postojali su upravo u toj „Za dom spremnoj“ NDH, danas je premijeru Hrvatske normalan i logičan.

U danima kada ogluvesmo od pozivanja na evropske vrednosti u Briselu, evo jedne iz Zagreba – predsednik Vlade Hrvatske, jedne od 27 država članica EU, objašnjava kako je pozdrav „Za dom spremni“ normalan i logičan. Pozdrav pod kojim su nacističke ustaške snage na najmonstruozniji… pic.twitter.com/qdwzJOSJ0y — Ana Brnabic (@anabrnabic) 22. децембар 2025.

- Pozdrav uvek dobrodošao da se priseti osnovnih vrednosti koje su tačno 50 godina kasnije (1995. godine), prouzrokovale još jedan stravičan zločin – etničko čišćenje srpskog naroda iz Hrvatske. Tomsponov koncert, Zagreb, 400 hiljada ljudi kliče ustaški koljački pozdrav – Brisel ćuti. U Vukovaru nije dozvoljena ćirilica – Brisel ćuti. Tomspon u Osijeku – Brisel ćuti. Plenković brani i zastupa ustaški pozdrav – Brisel ćuti. Valjda ne stižu da se oglase od priče o evropskim vrednostima.



Autor: Jovana Nerić