'OGLUVESMO OD POZIVANJA NA EVROPSKE VREDNOSTI U BRISELU, A EVO JEDNE IZ ZAGREBA...' Brnabić oštro odgovorila Plenkoviću (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na društvenoj mreži "X" prokomentarisala je to što je za Plenkovića, ustaški pozdrav "Za dom spremni" logičan i normalan.

- U danima kada ogluvesmo od pozivanja na evropske vrednosti u Briselu, evo jedne iz Zagreba – predsednik Vlade Hrvatske, jedne od 27 država članica EU, objašnjava kako je pozdrav „Za dom spremni“ normalan i logičan. Pozdrav pod kojim su nacističke ustaške snage na najmonstruozniji način ubijale Srbe, Jevreje i Rome, pa čak i decu, a jedini dečiji logori na tlu Evrope postojali su upravo u toj „Za dom spremnoj“ NDH, danas je premijeru Hrvatske normalan i logičan.

- Pozdrav uvek dobrodošao da se priseti osnovnih vrednosti koje su tačno 50 godina kasnije (1995. godine), prouzrokovale još jedan stravičan zločin – etničko čišćenje srpskog naroda iz Hrvatske. Tomsponov koncert, Zagreb, 400 hiljada ljudi kliče ustaški koljački pozdrav – Brisel ćuti. U Vukovaru nije dozvoljena ćirilica – Brisel ćuti. Tomspon u Osijeku – Brisel ćuti. Plenković brani i zastupa ustaški pozdrav – Brisel ćuti. Valjda ne stižu da se oglase od priče o evropskim vrednostima.

