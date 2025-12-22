AKTUELNO

Politika

Gašić ispratio delegaciju Slovačke: Poseta na visokom nivou potvrda prijateljstva i snažne podrške Srbiji na putu evropskih integracija

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE ||

Ministar odbrane Bratislav Gašić ispratio je večeras na aerodromu "Nikola Tesla" delegaciju Slovačke na čelu sa predsednikom te zemlje Peterom Pelegrinijem, nakon njihove zvanične dvodnevne posete Srbiji.

U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da je tokom zvanične posete održan sastanak ministra Gašića sa ministrom odbrane Slovačke, na kojem je razgovarano o političko-bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o mogućnostima produbljivanja saradnje u oblasti odbrane između Srbije i Slovačke, kojoj poseban impuls daju bliski odnosi dva državna rukovodstva.

Foto: Tanjug/MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE

Poseta slovačke delegacije otpočela je svečanim dočekom uz najviše državne i vojne počasti, a nastavljena je sastankom predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Pelegrinijem i plenarnim sastankom dveju delegacija.

Drugog dana posete, Vučić i Pelegrini su se u Bačkom Petrovcu sastali i razgovarali sa predstavnicima slovačke zajednice u Srbiji.

Foto: Tanjug/MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE

Iz Ministarstva odbrane ističu da je poseta na visokom nivou potvrda prijateljstva i snažne podrške koju Slovačka pruža Srbiji na putu evropskih integracija, kao i na principijelnom stavu te države po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.

Autor: Jovana Nerić

#Bratislav Gašić

#Poseta

#delegacija

#slovačka

POVEZANE VESTI

Politika

'ČELIČNO PRIJATELJSTVO SRBIJE I KINE' Ministarka Mesarović dočekala kinesku delegaciju: Ova poseta dodatno učvršćuje već izgrađene čvrste ekonomske ve

Politika

'NASTAVLJAMO SA ZNAČAJNIM INVESTICIJAMA' Obraćanje Vučića i Pelegrinija, lider Slovačke poručio: Srbija ključni igrač za održavanje mira i stabilnosti

Politika

Vučić: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

Politika

Završena poseta slovačkog premijera Srbiji: Vučević ispratio Roberta Fica sa aerodroma 'Nikola Tesla'

Društvo

Borbena gotovost na visokom nivou: Ministar Gašić obišao Generalštab Vojske Srbije!

Politika

MINISTAR GAŠIĆ: Pobeda Srpske liste potvrda je jedinstva srpskog naroda na Kosovu i Metohiji