Gašić ispratio delegaciju Slovačke: Poseta na visokom nivou potvrda prijateljstva i snažne podrške Srbiji na putu evropskih integracija

Ministar odbrane Bratislav Gašić ispratio je večeras na aerodromu "Nikola Tesla" delegaciju Slovačke na čelu sa predsednikom te zemlje Peterom Pelegrinijem, nakon njihove zvanične dvodnevne posete Srbiji.
U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da je tokom zvanične posete održan sastanak ministra Gašića sa ministrom odbrane Slovačke, na kojem je razgovarano o političko-bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o mogućnostima produbljivanja saradnje u oblasti odbrane između Srbije i Slovačke, kojoj poseban impuls daju bliski odnosi dva državna rukovodstva.
Poseta slovačke delegacije otpočela je svečanim dočekom uz najviše državne i vojne počasti, a nastavljena je sastankom predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Pelegrinijem i plenarnim sastankom dveju delegacija.
Drugog dana posete, Vučić i Pelegrini su se u Bačkom Petrovcu sastali i razgovarali sa predstavnicima slovačke zajednice u Srbiji.
Iz Ministarstva odbrane ističu da je poseta na visokom nivou potvrda prijateljstva i snažne podrške koju Slovačka pruža Srbiji na putu evropskih integracija, kao i na principijelnom stavu te države po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.
Autor: Jovana Nerić