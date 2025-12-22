Vučić: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon sastanka sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Vojvodini i predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem, da će Srbija finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu.
Dogovor sa Pelegrinijem
Vučić je istakao da je dogovor postignut na predlog predsednika Slovačke:
- Dogovorili smo na predlog Petera Pelegrinija, i rekao bih da je to velika stvar i za Slovačku i za slovačku zajednicu – izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu. To neće koštati manje od šest ili sedam miliona evra, i to će Srbija da preuzme na sebe - rekao je Vučić.
Predsednik Srbije dodao je da će Slovaci konačno dobiti svoj dom na severu zemlje i naglasio da je veoma srećan zbog toga.
Razgovori sa zajednicom
Vučić je naveo da su razgovori sa predstavnicima slovačke zajednice protekli u otvorenoj atmosferi:
„Tu su bili i predstavnici institucija, ljudi koji nekada misle slično kao mi, ali nekada i potpuno drugačije. Sa svima smo razgovarali. Žao mi je što nije bilo onih iz opozicije, iako su bili pozvani, ali smo rešili neke od problema.“
Ponos na Slovake u Srbiji
Vučić je naglasio da je ponosan na Slovake u Srbiji:
- Oni su uvek pokazivali poštovanje prema našoj zemlji, zajedno sa nama prolazili kroz dobre i teške trenutke. Zahvaljujem predsedniku Slovačke Peteru Pelegriniju što Slovačka uvek podržava i slovačku zajednicu ovde, ali i Srbiju – u politici i ekonomskoj podršci - izjavio je Vučić.
Autor: Dalibor Stankov