Vučić: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon sastanka sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Vojvodini i predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem, da će Srbija finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu.

Dogovor sa Pelegrinijem

Vučić je istakao da je dogovor postignut na predlog predsednika Slovačke:

- Dogovorili smo na predlog Petera Pelegrinija, i rekao bih da je to velika stvar i za Slovačku i za slovačku zajednicu – izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu. To neće koštati manje od šest ili sedam miliona evra, i to će Srbija da preuzme na sebe - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije dodao je da će Slovaci konačno dobiti svoj dom na severu zemlje i naglasio da je veoma srećan zbog toga.

Razgovori sa zajednicom

Vučić je naveo da su razgovori sa predstavnicima slovačke zajednice protekli u otvorenoj atmosferi:

„Tu su bili i predstavnici institucija, ljudi koji nekada misle slično kao mi, ali nekada i potpuno drugačije. Sa svima smo razgovarali. Žao mi je što nije bilo onih iz opozicije, iako su bili pozvani, ali smo rešili neke od problema.“

Ponos na Slovake u Srbiji

Vučić je naglasio da je ponosan na Slovake u Srbiji:

- Oni su uvek pokazivali poštovanje prema našoj zemlji, zajedno sa nama prolazili kroz dobre i teške trenutke. Zahvaljujem predsedniku Slovačke Peteru Pelegriniju što Slovačka uvek podržava i slovačku zajednicu ovde, ali i Srbiju – u politici i ekonomskoj podršci - izjavio je Vučić.

