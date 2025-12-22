AKTUELNO

Politika

Profesorka Bajević podsetila kako je bivša vlast pljačkala Srbiju: Znaju oni dobro kako se krade (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Miloš Rafailović ||

Profesorka Pravnog fakulteta Vanja Bajević podsetila je kako je bivša blokaderska vlast opljačkala Srbiju, navodi Detektor laži, prenose mediji.

"Imali smo neoliberale koji su vodili pljačkaške privatizacije 2000.-ih pa su sa tih privatizacija prešli na koncesije i javno-privatna partnerstva... Znaju oni dobro kako se tu krade, kako se sistem namesti", prenose mediji.

Autor: Pink.rs

#Vanja Bajević

#blokaderka

#pljačka

#profesorka

POVEZANE VESTI

Politika

Vučković pohvalio Vučićeve planove za NIS: Pročitao sam jasnu poruku da će se Srbija pozabaviti time (VIDEO)

Politika

'Student' predvodnik opozicione liste za Mionicu priznao: Ja sam član stranke Miloša Parandilovića (VIDEO)

Politika

'Studenti nam napuštaju fakultete zbog blokadera' Profesorka Bajović ukazala na katastrofalno stanje na Univerzitetu

Politika

BRNABIĆ DEMOLIRALA LICEMERE: Opozicioni profesor i tajkunski mediji priznali da je bivša vlast dala eksploatacionu dozvolu Rio Tintu!

Politika

Milan St. Protić o blokaderima: I šta ćemo sutra kad oni dođu na vlast? Nemaju jasan i pripremljen plan (VIDEO)

Politika

Profesorka Svetlana Vujović sa studentima koji žele da uče