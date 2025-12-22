Profesorka Bajević podsetila kako je bivša vlast pljačkala Srbiju: Znaju oni dobro kako se krade (VIDEO)

Profesorka Pravnog fakulteta Vanja Bajević podsetila je kako je bivša blokaderska vlast opljačkala Srbiju, navodi Detektor laži, prenose mediji.

"Imali smo neoliberale koji su vodili pljačkaške privatizacije 2000.-ih pa su sa tih privatizacija prešli na koncesije i javno-privatna partnerstva... Znaju oni dobro kako se tu krade, kako se sistem namesti", prenose mediji.

PROFESORKA BLOKADERKA PODSEĆA KAKO JE BIVŠA BLOKADERSKA VLAST OPLJAČKALA SRBIJU!



Vanja Bajević - profesorka Pravnog fakulteta:



"Imali smo neoliberale koji su vodili pljačkaške privatizacije 2000.-ih pa su sa tih privatizacija prešli na koncesije i javno-privatna… pic.twitter.com/5GrmNR44X3 — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) 22. децембар 2025.

Autor: Pink.rs