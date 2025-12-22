Smajlović: Oduševljena sam što predsednik Vučić nije išao na Samit EU–Zapadni Balkan (VIDEO)

AKTUELNO

Novinarka Ljiljana Smajlović poručila je da je oduševljeno što predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije prisustvovao na Samitu EU-Zapadni Balkan u Briselu, navodi Detektor laži, prenose mediji.

"Oduševljena sam što predsednik Vučić nije išao na Samit EU–Zapadni Balkan. Svakako ne planiraju da nas prime u EU i dobro je da se pošalje poruka 'nismo idioti, vidimo šta nam radite'. Nekad je potrebno da se pošalje ovakva poruka", rekla je, prenose mediji.

