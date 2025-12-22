Smajlović: Oduševljena sam što predsednik Vučić nije išao na Samit EU–Zapadni Balkan (VIDEO)

Novinarka Ljiljana Smajlović poručila je da je oduševljeno što predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije prisustvovao na Samitu EU-Zapadni Balkan u Briselu, navodi Detektor laži, prenose mediji.

"Oduševljena sam što predsednik Vučić nije išao na Samit EU–Zapadni Balkan. Svakako ne planiraju da nas prime u EU i dobro je da se pošalje poruka 'nismo idioti, vidimo šta nam radite'. Nekad je potrebno da se pošalje ovakva poruka", rekla je, prenose mediji.

Autor: Pink.rs