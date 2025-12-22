'POSLE NAPORNOG RADA - GIRICE' Vučić objavio fotografiju sa svojim saradnicima uz šaljiv komentar: Uglavnom, jeo sam samo ja...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Naime, Vučić je nakon otvaranja nove sportske hale u Putincima kod Rume večerao sa ministrom finansija Sinišom Malim i predsednikom SNS-a i savetnikom predsednika Srbije za regionalna pitanja Milošem Vučevićem, što je i podelio na ovoj društvenoj mreži uz šaljiv komentar.

- Posle napornog rada Siniša je rešio da nas obraduje giricama. Uglavnom, kao što vidite, jeo sam samo ja. Miloš i Siniša moraće sutra više da se umore, više će i da jedu - napisao je Vučić uz fotografiju i dodao:

P.S. Ja sam kriv što moraju na ovom minusu da sede.

Autor: Pink.rs