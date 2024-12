Vučić saopštio dobre vesti, pa poslao snažnu poruku: Mnogo para se spolja ulaže u rušenje Srbije, ali, garantujem vam, Srbija će pobediti (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' i obelodanio dve lepe vesti.

- Dragi narode, dobili smo večeras dve dobre informacije. Prva je ta da smo pretekli po stranim direktnim investicijama prethodnu 2023. godinu koja je bila rekordna. Dakle, 2024. je najbolja godina za nas po privlačenju stranih direktnih investicija već sada, 10. decembra. Imaćemo još investicija u narednih 20 dana. Večeras smo dobili potvrdu za sve prethodno urađeno od strane MMF i novi aranžman za naredne tri godine kao dodatna potvrda za sve što smo uradili za dobijanje investicionog kreditnog rejtinga - naveo je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da ovo govori u trenutku koji nije lak za našu zemlju.

- Kada smo pritisnuti sa različitih strana, kada svim hibridnim mogućim sredstvima napadaju na jednu slobodnu i suverenu zemlju i pokušavaju da sruše Srbiju. U takvim trenucima dobijati takve vesti, graditi pruge i puteve je nešto posebno i na to sam naročito ponosan. A onima koji misle da će da sruše Srbiju, želim samo da kažem da kad god misle da mogu da se sakriju koliko mrze ovu zemlju, otkrićemo vam sve detalje koliko je novca plaćeno u danima i nedeljama koji su pred nama. Do u detalje koliko je novca u prethodne četiri godine plaćeno za rušenje Srbije. Koliko je plaćeno da Srbija ne bude slobodna i nezavisna, da ne donosi samo svoje odluke, da ne bira samo svoju budućnost, već da mora da sluša i služi nekome drugom. A ja vam kažem svima onima koji pokušavaju da unište Srbiju, nećemo da služimo nikome. I ako mislite da sam Asad, pa ću da bežim negde - nisam. Živ sam, ceo život živim ovde u Srbiji, zahvalan sam svojoj Srbiji, ostaću ovde, ovde mi je mesto gde ću i da završim. Boriću se za Srbiju i služiću samo mom, srpskom narodu i svim drugim građanima Srbije. Nikada strancima, nikada onima koji hoće da poraze, unize i unište Srbiju. Nadam se da ste me dobro razumeli. Jer sam toliko odlučan i siguran u ovo što vam govorim, da vam garantujem da nikada Srbiju pobediti nećete. Živela Srbija! - zaključio je Vučić.

Pored ovog snimka na Instagramu, predsednik Vučić je napisao:

Mnogo para se spolja ulaže u rušenje Srbije i njene slobode, ali, garantujem vam, Srbija će pobediti!

Autor: PInk.rs