Nema više putovanja Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića po svetu kako bi se napadala Srbija

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić kaže da se u okviru seta pravosudnih zakona, koje je zvanično predložio Narodnoj skupštini, nalazi se i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.

- Predviđena je izmena člana 31 Zakona o javnom tužilaštvu na osnovu koga je Vrhovno javno tužilaštvo bilo jedini državni organ u našoj zemlji koji je samostalno obavljao posle međunarodne saradnje bez ikakve kontrole Ministarstva pravde i Vlade Republike Srbije - naveo je Mrdić i dodao:

Da prevedem na srpski, koristeći pravo koje joj je dosada zakon davao Zagorka Dolovac, Mladen Nenadić, Miljko Radisavljević, Branko Stamenković i ostali iz tužilačko-kriminalne grupe koja vodi srpsko tužilaštvo putovali su po svetu i svuda i na svakom mestu napadali su državu Srbiju šireći laži o radu predsednika Republike i Vlade. Potpisivali su sporazume a da nikada nisu upoznali u Vladi o tome kakve su obaveze preuzimali. Pod firmom ”međunarodne saradnje” Zagorka Dolovac je u okviru javnotužilačke organizacije organizovala obuke javnih tužilaca, stručna usavršavanja, studijska putovanja od strane međunarodnih organizacija ali i vlada drugih država!? Niko u Ministarstvu pravde nije znao ko obučava srpske tužioce, na koja putovanja odlaze, šta rade tamo… Tužilačko-kriminalna grupa Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića tako je institucionalizovala izdaju svoje zemlje i po tome su zaista jedinstveni na svetu.

- Srbija je, nažalost, dozvoljavala da naše tužioce obučavaju specijalizovane agencije drugih država a sve u organizaciji Zagorke Dolovac. Dolovac je bila toliko bahata da je sebi dozvolila da u jednu evropsku zemlju putuje avionom državnog tužioca te zemlje a da o tome nije ni obavestila našu vladu. Na isti skup, tadašnji ministar pravde išao je redovnom linijom Er Srbije!? - istakao je Mrdić.

Kako je dodao, sada je takvom ponašanju došao kraj.

- Kada bude usvojen set pravosudnih zakona Vrhovno javno tužilaštvo će i dalje moći da obavlja poslove međunarodne saradnje ali sam uz saglasnost Ministarstva pravde. Tako će i u ovoj oblasti konačno biti uveden red. Svaka saradnja sa međunarodnim organizacijama i drugim državama kao i bilo koji sporazum koji tužilaštvo bude potpisivalo, svaka obuka javnih tužilaca, studijska putovanja u organizaciji međunarodnih partnera moraće da imaju prethodnu saglasnost Ministarstva pravde i Vlade Republike Srbije - rekao je Mrdić i poručio da dolazi vreme odgovornosti.

Autor: S.M.