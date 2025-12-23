Greta Tunberg uhapšena u Londonu zbog podrške palestinskim zatvorenicima koji štrajkuju glađu: Kada ćemo mi u Srbiji da krenemo da poštujemo vladavinu prava?!

Klimatska aktivistkinja Greta Tunberg uhapšena je u Londonu na skupu u znak podrške demonstrantima organizacije Palestinska akcija koji štrajkuju u zatvoru glađu, prema protestnoj grupi Zatvorenici za Palestinu. S druge strane, u Srbiji se vladavina prava ne poštuje, jer su brojni blokaderi davali podršku Dijani Hrki tokom štrajka građu.

Tunberg je na protestu držala transparent "Podržavam zatvorenike Palestinske akcije, protivim se genocidu'', a to se vidi u video snimku koji je podelila grupa na demonstracijama Zatvorenici za Palestinu ispred centralne londonske kancelarije Aspen osiguranja, prenosi Independent.

S druge strane u Srbiji se vladavina prava ne poštuje. Brojni blokaderi su davali podršku Dijani Hrki i podsticali je da nastavi štrajk glađu.

Postavlja se pitanje, kada će se u Srbiji početi sa poštovanjem vladavine prava?

Autor: Pink.rs