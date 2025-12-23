Brnabić za Pink: Pozicija Srbije po indeksu tehnološke zrelosti javne uprave dokaz efikasne eUprave

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da to što je Srbija druga u Evropi i šesta u svetu po indeksu tehnološke zrelosti javne uprave (GovTech Maturity) pokazuje da je naša eUprava otvorena, transparentna i efikasna.

"To je tako zahvaljujući tome što mi što se mi i dalje borimo, što ne odustajemo, što pratimo politiku i viziju Aleksandra Vučića - što je teže, a ti više radi", rekla je Brnabić za Nacionalni dnevnik TV Pink.

Brnabić je podsetila da je digitalizacija u Srbiji počela 2016. godine, kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je tada bio predsednik vlade osnovao ministarski savet za informacione tehnologije, u okviru kog je početo da se radi na eUpravi.

"U samo devet godina, po svedočanstvu i po rezultatima istraživanja Svetske banke, Srbija je druga zemlja na evropskom kontinentu, odmah iza Estonije, po spremnosti javne uprave za digitalizaciju, odnosno za tehnološku pripremljenost po modernizaciji i po tome koliko je otvorena, transparentna, efikasna i brzo radi da građani mogu da rešavaju stvari preko kompjutera ili mobilnih telefona", rekla je Brnabić.

Dodala je da su to stvari koje pokazuju Srbiju sa svim svojim potencijalima.

"Ja očekujem dodatne dobre vesti tokom sledeće nedelje koje se tiču veštačke inteligencije", dodala je Brnabić.

pročitajte još Brnabić za Pink: U Hrvatskoj je u toku kontinuirana promocija nacizma i ustaštva na koju Brisel ostaje nem

Autor: Pink.rs