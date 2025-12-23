U Beogradu sutra i u četvrtak Ambasadorska konferencija: Skup će otvoriti predsednik Vučić

U Beogradu će sutra i u četvrtak biti održana Ambasadorska konferencija, koju organizuje Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, a skup će otvoriti predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Konferencija će početi sutra u 8 časova u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Konferencija će okupiti ambasadore, šefove misija Republike Srbije pri međunarodnim organizacijama i generalne konzule.

Na skupu će se obratiti ministar spoljnih poslova Marko Đurić i drugi zvaničnici, navedeno je u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.

Prvog dana konferencije biće održan panel "Energetska bezbednost Srbije u doba geopolitičkih turbulencija", na kojem će govoriti ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, a na panelu "Srbija na putu ka članstvu u EU - izazovi i perspektive" obratiće se ministar za evropske integracije Nemanja Starović.

Na panelu posvećenom izložbi Ekspo 2027 govoriće ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, a završno obraćanje prvog dana konferencije imaće predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut.

