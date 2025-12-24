Podelio bi Srbiju na pet delova: Ovo je jeziv plan Nenada Čanka - Jedino mu smeta jak Vučić (VIDEO)

Nenad Čanak, ideolog blokadera, vatreni zagovornik vojvođanskog separatizma i okoreli antisrbin bi da rasparča Srbiju.

- Da li je neko oslabio može se suditi po jednoj stvari - da li danas ne može da uradi nešto što je juče mogao. Ako tako gledate, nema ničega što Vučić danas ne može da uradi, a juče je mogao - rekao je Čanak pa dodao da bi SNS ipak pobedio na izborima.

Nakon teškog priznanja da Vučić nije oslabio i da bi opet pobedio, Nenad Čanak se ostrvio na "blokadere".

- Studenti nisu tražili izbore, već ostavke, a kada su ostavke dobili, krenula je priča o izborima. Postoji pukotina među studentima - ima tu raznih pritisaka i uticaja, neformalnih grupa koje su za to zainteresovane. Jasno je da je iznutra počela trgovina, pogađanja i kalkulacije, i to ne može dovesti do nečega pametnog - poručio je čanak, a potom otkrio da bi podelio Srbiju.

Ističe da Vojvodina nije jedina, koju bi odvojio od države.

- Intimno mislim da je u ovom trenutku bilo kakva podela Srbije, u smislu nezavisnosti Vojvodine, nemoguća i da za to ne postoje elementarni uslovi. Što se tiče mogućeg, ja mislim da Srbija mora da se decentralizuje i federalizuje i da se u tom smislu napravi minimum pet federalnih jedinica: Vojvodina, Šumadija, niška oblast, Sandžak i Beograd.

