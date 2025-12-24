Pristižu prigovori na tužilačke izbore zbog niza nepravilnosti

Kako nezvanično saznajemo, Izbornoj komisiji Visokog saveta tužilaštva počeli su da pristižu prigovori povodom tužilačkih izbora koji su juče održani radi biranja pet javnih tužilaca za članove Saveta.

Najviše prigovora do sada je stiglo iz Niša, Kragujevca, Novog Pazara, Kruševca i Novog Sada.

Prigovorima se mahom osporava povreda tajnosti glasanja, nedozvoljena upotreba mobilnih telefona na biračkim mestima, kao i to što kamere nisu svuda bile isključene.

Posebno je istaknuto i što se u pojedinim tužilaštvima glasanje odvijalo u kabinetima glavnih tužilaca, kao što je to slučaj u Novom Sadu, gde se glasalo u kabinetu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva Radivoja Kaćanskog.

Rok za izjavljivanje prigovora ističe danas u 15:30 časova.

Potom Visoki savet tužilaštva ima rok od 48 sati da odluči o prigovorima.

Ukoliko se prigovor usvoji, izbori će biti ponavljeni na konkretnom biračkom mestu u roku od 8 dana.

Autor: Iva Besarabić