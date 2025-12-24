Dаčić: Od početka godine 31.924 saobraćajne nezgode – u pripremi izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić upozorio na rast broja nezgoda i najavio pooštravanje zakonskih mera.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je na sednici Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima da je od početka 2025. godine zabeležen rast broja saobraćajnih nezgoda, zbog čega je neophodna kontinuirana saradnja svih nadležnih institucija kako bi se unapredila bezbednost i sačuvali ljudski životi.

Na sednici kojoj je prisustvovao i predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut, Dačić je izneo podatke da se od početka godine do 23. decembra dogodilo 31.924 saobraćajnih nezgoda, što je povećanje od 3,69 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

„U tim nezgodama život je izgubilo 475 lica, dok je više od 18.000 ljudi zadobilo povrede. Iza svakog od ovih brojeva stoji čovek, porodica i tragedija koja ostavlja trajne posledice. To su prekinuti životi, razorene porodice i praznine koje se ne mogu nadoknaditi. Ti podaci nas obavezuju da preuzmemo punu odgovornost, da budemo samokritični i da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo smanjili broj saobraćajnih nezgoda i stradalih. Nemamo pravo na ravnodušnost, niti na opravdanja, jer svaki izgubljeni život predstavlja previsoku cenu“, rekao je Dačić.

On je naglasio da zajednički cilj mora biti jasno definisan – unapređenje bezbednosti saobraćaja, jačanje svesti građana i stalna saradnja svih institucija, sa prioritetom očuvanja ljudskih života.

Dačić je najavio da su u pripremi izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja, podsećajući da se ovim pitanjem bavio i tokom mandata od 2008. do 2014. godine, kada su kazne pooštravane i regulisane.

Premijer Đuro Macut istakao je da je dosta urađeno, ali da i dalje postoji potreba da se dostignu evropski standardi. „Veliki posao je i dalje pred vama, to je kontinuitet nečega što je i zahtev modernog pridruživanja grupaciji zemalja u okruženju, ali i standardima koje treba dostići u Evropi“, rekao je Macut, podržavši predložene izmene zakona.

Na sednici je načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević izneo podatke da je u poslednjih deset godina vidljiv trend smanjenja broja poginulih u saobraćaju, posebno dece, ali da je u ovoj godini povećan broj poginulih vozača automobila, motocikala, teretnih vozila i traktora, dok je broj poginulih pešaka, putnika, biciklista i vozača mopeda u opadanju.

Lakićević je dodao da se radilo na osavremenjivanju opreme saobraćajne policije, kao i na izradi izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja i Akcionog plana za period 2026–2028. godine.

Autor: Dalibor Stankov