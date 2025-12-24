AKTUELNO

Brnabić čestitala Božić: Želim da vam praznik Hristovog rođenja donese zdravlje, mir, duhovnu snagu i blagostanje

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić čestitala je večeras Božić nadbiskupu beogradskom i metropolitu, kardinalu Ladislavu Nemetu i vernicima koji ovaj hrišćanski praznik slave po gregorijanskom kalendaru.

"U ime Narodne skupštine i svoje ime želim da vam praznik Hristovog rođenja donese zdravlje, mir, duhovnu snagu i blagostanje. Praznične dane provedite u krugu najmilijih, a poruke ljubavi, zajedništva i solidarnosti, koje Božić nosi, nek doprinesu međusobnom razumevanju i poštovanju u društvu", navodi se u čestitki predsednice Narodne skupštine.

