VUČIĆ OBIŠAO GRADILIŠTE NOVOG SAVSKOG MOSTA: Ugovorna cena je 94 miliona evra, i pored dodatnih troškova biće 4 puta jeftiniji od Mosta na Adi!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao radove na izgradnji Novog savskog mosta.

Na Starom sajmištu, predsednik Aleksandar Vučić je najpre obišao radove, a onda se obratio građanima.

- Zahvaljujem se ambasadoru, hvala Siniši, hvala Saški. Hvala kineskim, hvala srpskim radnicima koji marljivo rade. Ovo je samo jedan od primera koliko se stvari radi u našem glavnom gradu. Sve se radi i gradi u Beogradu, i zato želim d aznačajan deo novca preselimo u ostale gradove. Beograd mora da se gradi, jer je on sedište države, mora da bude simbol, pokazatelj snage, naroda jedne zemlje - rekao je Vučić.

Sve će biti gotovo za godinu, godinu ipo dana, videćete konture novog mosta, koji će da ulepša Beograd na vodi, dodao je Vučić.

- Uskoro ćemo da obiđemo prugu koja ide od aerodroma do Expa, nigde nismo zaustavljali saobraćaj, i ponosan sam koliko se gradi i radi. Znam ja u kakvom vremenu živimo, nikada ništa što se uradi nije dovoljno - naveo je Vučić.

Pitajte prijatelje koji dolaze posle godinu ili dve, svi kažu da se mnogo izmenilo svašta, dodaje Vuičić.

- Ja jednom ili dva puta nedeljno popijem pristojno vino, sada sam usresređen na domaća, ali nikada nisam pijan, to znaju svi. Mogu da podnesem desetostruko više. Nikada u kockarnicu nisam ušao. Ako su hteli da govore metaforično, ja se ponašam racionalno i odgovorno, a moji rezultati su sve što vidite. Ovo je bila moja ideja, vizija, projekat koji su osporavali dve i po godine. Nama nije ideja da nam otcepe deo teritorije... Isti Stefanović se ni za šta nije borio, kao i blokaderi. Što se tiče gospodina koji je rekao da me treba streljati, čini mi se da ste pobrkali. ja to prihvatam, to bi ušlo u istoriju. Ja se tih kukavica ne bojim. Zamislite streljate čoveka, to bi bio jedinstven slučaj u istoriji gde imamo zaposlenonst na nivou, nezaposlenost nikad manju. Streljate čoveka za čije vreme su plate, penzije bile najveće u istoriji. Streljate čoveka u čije vreme je urađeno najviše pruga, puteva... - kaže Vučić.

Jedino nemojte od mene da tražite da budem kukavica kao vi da stavljam na oči povez, dođite, uradite to, nemojte biti kukavice, kaže Vučić.

- Ne želim da ostanem kao oni koji suuništili televizije, prvo BK, bez ikakvog razlika. Bili su pristojni, nisu rušili ustavni poredak. Ja neću to da radim, želim da ostane zapamćeno šta su radili... Ne ulazim u vlasničke odnose, ko je veći lopov, da li Šolak ili novo rukovodstvo. Postoji i drugi razlog... Ja se politikom bavim na ozbiljan način, nego neki drugi, ja sam noćas završio svoj posao oko 00:30. Razmišljao sam šta, kako, zašto je nama dobro da postoje N1 i Nova S? - dodao je Vučić.

- Nijednog trenutka se nisam mešao niti bih to sebi dozvolio, od početka sam ukazivao na propuste i nemam nikakav uticaj ni na kakve tužioce. Jedino što znam jeste da pravda mora da bude zadovoljena i da dođe u domove onih čiji su članovi stradali i Srbija mora da se izbori za to, zaključio je on na tu temu.

Obilazak radova

Na samom početku ministar Siniša Mali ga je uputio u neke od osnovnih činjenica o novom mostu, kao i o starom železničkom mostu koji će postati pešački, plus dve atrakcije na novobeogradskoj strani - akvarijum, prvi i najveći na Balkanu i Prirodnjački muzej.

Mali je rekao da će Novi savski most biti izgrađen do Ekspa, a Vučić naglasio da do kraja marta 2027. mora da bude otvoren za saobraćaj.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

- Ovaj most biće prava lepotica! Ovaj nacistički most pomerićemo na drugo mesto, ništa ne bacamo i ne rušimo!, rekao je Vučić koji se zahvalio svim radnicima i kompanijama, domaćim i stranim, koje su radile u nemogućim uslovima od onih koji su "branili" nacistički most koji su izgradili nacisti za vreme svoje vlasti u Beogradu.

- A ovi koji su nacistički most branili to su radili za pare, a dnevnica je bila od 20 evra! - rekao je Vučić pa dodao:

- Meni Beograd nikad nije bio lepši samo da je malo više okićen a i to će da srede, dodao je Vučić.

Autor: D.Bošković