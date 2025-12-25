AKTUELNO

Politika

OMOGUĆIĆE NEUPOREDIVO LAKŠI I BOLJI SAOBRAĆAJ! Vučić: Novi savski most biće otvoren do kraja marta 2027.

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Novi savski most omogućiti neuporedivo lakši i bolji saobraćaj u Beogradu i najavio da će biti otvoren do kraja marta 2027. godine.

- Novi most mora da bude otvoren za saobraćaj do kraja marta 2027. godine - rekao je Vučić tokom obilaska radova.

On je naglasio da će taj most omogućiti mnogo tiši i moderniji saobraćaj, kako putnički tako i tramvajski.

- I biće most neuporedivo lepši. I kada budemo uradili ovaj pešački most koji će da bude mnogo viši, mnogo veći, a atraktivan poput onih u Firenci i nekih drugih, onda će to biti jedna sveukupno fantastična slika koja će da okružuje Beograd na vodi i trenutno najlepše delove grada - rekao je Vučić.

On je naglasio da Novi savski most podstiče da se završe i druge atrakcije na novobeogradskoj strani.

Ministar finansija Siniša Mali je rekao da će Novi savski most biti otvoren za saobraćaj do Ekspa i da je samo pitanje da li će do tada biti sve gotovo za otvaranje i tramvajskog saobraćaja na njemu.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić: Stari savski most nije bezbedan, umesto njega biće izgrađen novi most

Politika

ZAVRŠENO 70 ODSTO RADOVA: Most na Dunavu kod Petrovaradina biće otvoren pre kraja 2026. godine

Politika

DO KRAJA MESECA OTVARAMO AUTO-PUT DO POŽEGE! Vučić: Niko nije ni mislio da ćemo stići da uradimo

Politika

Brza pruga biće gotova do kraja septembra! Vučić: Već od 1. decebra stižemo iz Beograda do Subotice za sat i 15 minuta

Politika

Mali: Za dve godine biće gotov novi Savski most

Politika

POVEĆANJE PENZIJA DO KRAJA GODINE! Vučić saopštio sjajne vesti za penzionere