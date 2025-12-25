Mali: Radovi na izgradnji novog Savskog mosta idu po planu, veoma značajan projekat (FOTO)

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da radovi na izgradnji novog Savskog mosta koji napreduju prema planu i dodao da je ovo jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u gradu.

''Danas sam sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišao radove na izgradnji novog Savskog mosta koji napreduju prema planu. U prethodnom periodu završena je demontaža čelične konstrukcije starog mosta, dok su stubovi na kopnu uklonjeni, a radovi na rečnim stubovima su u završnoj fazi'', naveo je Mali na svom Instagram nalogu.

Na novobeogradskoj strani završeni su šipovi, potporni zidovi i temelji pristupnih saobraćajnica, dok su na strani Savskog venca u toku radovi uz pojačane bezbednosne mere zbog provere terena, a paralelno se priprema teren za izgradnju stubova u koritu Save, naveo je Mali.

U novembru je stigla prva isporuka čelične konstrukcije, ukupne težine 3.500 tona, a početkom 2026. stižu i segmenti lukova mosta,a glavni raspon biće sklopljen na gradilištu i potom postavljen preko reke.

''Novi Savski most na kome je dnevno angažovano više od 200 radnika biće dužine 420 metara, širine 38 (42 m na vidikovcima), imaće šest stubova, trake za automobile, tramvaje, pešake i bicikliste'', naveo je on.

Naveo je da je ovo jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u gradu i istakao je zadovoljstvo jer je predsednik video sa kolikom posvećenošću se gradi novi simbol Beograda.

''Srbija se nepovratno menja i svi smo deo izgradnje naše moderne zemlje'', zaključio je Mali.

Autor: Jovana Nerić