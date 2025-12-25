DŽEFRI SAKS: Srbija na pravom putu – ključ je univerzitetsko obrazovanje i veštačka inteligencija!

Američki ekonomista i geopolitički analitičar poručio da Srbija mora da ulaže u obrazovanje i AI kako bi bila konkurentna na svetskom tržištu.

Američki profesor ekonomije i svetski priznati geopolitički analitičar Džefri Saks izjavio je da je Srbija na pravom putu, ali da u budućnosti mora da obezbedi vrhunsko univerzitetsko obrazovanje u saradnji sa vodećim svetskim fakultetima i da razvija data centre kako bi bila konkurentna na međunarodnom nivou.

„Pravo zlato budućnosti nije nafta, već intelektualni potencijal – obrazovani ljudi i sofisticirano društvo koje poznaje najsavremenije tehnologije. To je ono što privlači investicije i stvara patente“, rekao je Saks u intervjuu koji je vodio ministar finansija Siniša Mali.

On je naglasio da Srbija mora da prati dinamičan razvoj u oblasti veštačke inteligencije: „Vi danas ne možete imati proizvodnju bez AI. Ne možete biti konkurentni bez snažne AI industrije.“

Mali je podsetio da Srbija ima sporazume o slobodnoj trgovini sa EU, CEFTA, Evroazijskom unijom, Turskom, Kinom, Egiptom i Emiratima, kao i da pregovara sa Južnom Korejom. „Ako investirate u Srbiju, dobijate pristup tržištu od tri milijarde ljudi“, rekao je ministar.

Saks je pohvalio politiku Srbije koja uspeva da privuče investicije i sarađuje sa svim regionima uprkos krizama u Evropi. „Zadržali ste ravnotežu – to je razumno i važno“, poručio je.

Posebno je istakao značaj odnosa Srbije i Kine, ocenivši ih kao „izuzetno pozitivne“ i dodao da je to „apsolutno ispravno i kreativno“.

Govoreći o Evropi, upozorio je da sankcije Rusiji imaju efekat bumeranga i da štete evropskoj ekonomiji. „Evropa gubi partnera i pristup jeftinom gasu, dok industrija tone“, rekao je.

Saks se osvrnuo i na SAD, ocenivši da se zemlja nalazi u „veoma konfuznom stanju“, uz upozorenje da bi eventualni napad na Venecuelu bio „nepromišljen i bezakonit“.

Na kraju je dodao da je pandemija kovida verovatno bila laboratorijski incident, a ne prirodna katastrofa, naglašavajući da svetu nedostaje ozbiljna saradnja koja bi održala stabilnost.

Autor: Dalibor Stankov