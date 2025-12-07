AKTUELNO

Politika

Macut: Svi fakulteti rade – Srbija čuva visoko obrazovanje za budućnost!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da u Srbiji rade svi fakulteti u okviru univerziteta i naglasio da je ključno očuvati visoko obrazovanje kao temelj budućnosti zemlje.

„Univerzitetski život vratio se u redovne tokove. To mi je izuzetno zadovoljstvo, jer je nastavak svega onoga što smo pokrenuli u aprilu kada je bila teška situacija. Zadovoljan sam što sam zajedno sa timom uspeo da pokrenem tu priču“, rekao je Macut za Javni servis Srbije.

On je dodao da je prošle nedelje završen drugi krug razgovora sa dekanima državnih fakulteta, akademija i visokih škola, ističući da su institucije pokazale spremnost i razumevanje da se očuva kvalitet nastave i bezbednost studenata.

Macut je podsetio da je na početku akademske godine postojala krizna situacija, ali da je ona efikasno rešena. „Postoji spremnost svih da očuvamo visoko obrazovanje koje je budućnost ove zemlje. Srbija ima tradiciju i mnogi stranci su se obrazovali kod nas, što potvrđuje kontinuitet saradnje sa univerzitetima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu“, istakao je premijer.

Trenutno se radi analiza upisne politike, a očekuje se izveštaj radne grupe univerziteta o trendovima upisa, studiranja i završetka studenata. „To će biti dobar pokazatelj kvaliteta rada i zainteresovanosti studenata, pa ćemo imati jasne podatke za planiranje kvota za narednu školsku godinu“, rekao je Macut.

Govoreći o školama, premijer je naglasio da sve rade, uključujući i Petu beogradsku gimnaziju, čiji učenici pohađaju nastavu u dva druga objekta. „Stvarno se život vratio u redovne tokove i na nivou srednjeg obrazovanja“, zaključio je Macut.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Niš

#Novi Sad

#Obrazovanje

#Srbija

#Studenti

#Univerziteti

#fakulteti

#vesti

#visoko obrazovanje

#Đuro Macut

POVEZANE VESTI

Politika

PREMIJER MACUT DANAS U LONDONU: Počinje samit Berlinskog procesa

Politika

Macut: Ponosan sam što je počela nova akademska godina na svim univerzitetima u Srbiji

Politika

PREMIJER MACUT SA AMBASADOROM EGIPTA: Srbija se raduje svakom novom koraku u saradnji sa zemljom sa kojom je vežu tradicionalno prijateljski odnosi

Politika

PREMIJER MACUT U KAIRU: Sastao se s velikim imamom Univerziteta Al Azhar Ahmedom el Tajibom (FOTO)

Politika

Macut sa Butaleom: postoji prostor za produbljivanje saradnje Srbije i Bocvane

Politika

PREMIJER MACUT U ŠANGAJU: Otvorio Nacionalni paviljon Srbije na Međunarodnom sajmu uvoza (VIDEO)