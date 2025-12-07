Macut: Svi fakulteti rade – Srbija čuva visoko obrazovanje za budućnost!

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da u Srbiji rade svi fakulteti u okviru univerziteta i naglasio da je ključno očuvati visoko obrazovanje kao temelj budućnosti zemlje.

„Univerzitetski život vratio se u redovne tokove. To mi je izuzetno zadovoljstvo, jer je nastavak svega onoga što smo pokrenuli u aprilu kada je bila teška situacija. Zadovoljan sam što sam zajedno sa timom uspeo da pokrenem tu priču“, rekao je Macut za Javni servis Srbije.

On je dodao da je prošle nedelje završen drugi krug razgovora sa dekanima državnih fakulteta, akademija i visokih škola, ističući da su institucije pokazale spremnost i razumevanje da se očuva kvalitet nastave i bezbednost studenata.

Macut je podsetio da je na početku akademske godine postojala krizna situacija, ali da je ona efikasno rešena. „Postoji spremnost svih da očuvamo visoko obrazovanje koje je budućnost ove zemlje. Srbija ima tradiciju i mnogi stranci su se obrazovali kod nas, što potvrđuje kontinuitet saradnje sa univerzitetima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu“, istakao je premijer.

Trenutno se radi analiza upisne politike, a očekuje se izveštaj radne grupe univerziteta o trendovima upisa, studiranja i završetka studenata. „To će biti dobar pokazatelj kvaliteta rada i zainteresovanosti studenata, pa ćemo imati jasne podatke za planiranje kvota za narednu školsku godinu“, rekao je Macut.

Govoreći o školama, premijer je naglasio da sve rade, uključujući i Petu beogradsku gimnaziju, čiji učenici pohađaju nastavu u dva druga objekta. „Stvarno se život vratio u redovne tokove i na nivou srednjeg obrazovanja“, zaključio je Macut.

Autor: Dalibor Stankov