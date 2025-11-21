AKTUELNO

Macut sa Butaleom: postoji prostor za produbljivanje saradnje Srbije i Bocvane

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug /VLADA REPUBLIKE SRBIJE ||

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut ocenio je danas u razgovoru sa ministrom međunarodnih poslova Bocvane Penjom Butaleom u Beogradu da postoji prostor za produbljivanje saradnje dve zemlje, naročito u oblastima ekonomije, digitalizacije, obrazovanja i zdravstva.

Macut je naveo da je poseta Butalea Srbiji korak napred na ovom putu i značajan podstrek razvoju saradnje, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Foto: Tanjug /VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Ukazujući na višedecenijske prijateljske veze Srbije i Bocvane, koje traju još od vremena Pokreta nesvrstanih, Macut je kazao da dve zemlje treba da jačaju stare veze, jer je to na obostranu korist.

Macut je zahvalio Bocvani na razumevanju i podršci u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, navodeći da su poštovanje međunarodnog prava i opredeljenost za mir i pravdu vrednosti koje trajno povezuju dve zemlje.

Foto: Tanjug /VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Butale je naveo da odnosi sa zemljama kao što je Srbija mogu da pomognu da se ostvare ciljevi Bocvane, pre svega u poboljšanju ekonomskog položaja, razvoju digitalnih usluga i unapređenju zdravstva i sektora obrazovanja.

On je premijera Macuta pozvao da poseti Bocvanu i upozna se sa potencijalima ove države, koju sa Srbijom, kako je naveo, povezuju prijateljstvo i poštovanje.

Foto: Tanjug /VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Autor: Jovana Nerić

