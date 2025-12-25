AKTUELNO

Politika

Vučić o pretnjama: Dođite, streljajte, jer drugačije da pobedite u Srbiji nećete!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao na brutalne pretnje i izjave da treba da bude streljan.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je danas brutalne pretnje koje su se pojavile u javnosti, nakon što je novinarka i voditeljka N1 Danica Vučenić rekla da ništa nije sporno u izjavi Aleksandra Dikića da Vučića treba streljati i staviti mu povez na oči.

Vučić je poručio da bi to bio jedinstven slučaj u istoriji, jer se preti čoveku u čije vreme je zaposlenost na najvišem nivou, nezaposlenost na najnižem nivou, kurs dinara stabilan, plate i penzije najveće u istoriji Srbije, a izgrađeno je najviše puteva i brzih pruga.

„Streljate čoveka koji je vama sve ovo izgradio i napravio. Jedino nemojte od mene da tražite da budem kukavica kao što ste vi da stavljam povez na oči. Dođite, streljajte, obavite to, jer drugačije da pobedite u Srbiji nećete“, rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da se ovakvim porukama pokušava relativizovati sve što je urađeno, ali da on neće pristati na ulogu kukavice.

Autor: Dalibor Stankov

#ALEKSANDAR DIKIĆ

#N1

#Politika

#Srbija

#danica vučenić

#pretnje

#vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'ŠTO SE TIČE TOG KOJI BI STRELJAO, PRIHVATAM, POVEZ MI NIJE POTREBAN' Vučić: Tih se kukavica ne plašim, dođite, streljajte, drugačije ne možete da pob

Politika

VUČIĆ O PRETNJAMA MUNIRE SUBAŠIĆ: Izrazio sam saučešće, težu reč za majku koja je doživela takav gubitak da izgovorim neću

Politika

'ZAHTEVAM ODGOVORNOST' Vučić OSUDIO brutalne napade i pretnje blokadera upućene novinarki Anji: Ovakvi ljudi ne zaslužuju nista, sem ljudskog prezir

Politika

'PSIHIJATRISКO UPADLJIVE OSOBE - SPODOBE' Karadžić o pretnjama Danilu Vučiću: Nazovemo sve ovo i ove, pravim imenom

Politika

'OSUĐENI NARKODILER' Vučić o pretnjama njegovoj porodici: Najbolje živi kad prodaje drogu, a kad je koristi onda dobije hrabrost da ubija moju decu

Politika

VUČIĆ OBJAVIO MOĆAN VIDEO: Verujem da će narod biti zadovoljan paketom mera koji predstavljamo u septembru!