Vučić o pretnjama: Dođite, streljajte, jer drugačije da pobedite u Srbiji nećete!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao na brutalne pretnje i izjave da treba da bude streljan.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je danas brutalne pretnje koje su se pojavile u javnosti, nakon što je novinarka i voditeljka N1 Danica Vučenić rekla da ništa nije sporno u izjavi Aleksandra Dikića da Vučića treba streljati i staviti mu povez na oči.

Vučić je poručio da bi to bio jedinstven slučaj u istoriji, jer se preti čoveku u čije vreme je zaposlenost na najvišem nivou, nezaposlenost na najnižem nivou, kurs dinara stabilan, plate i penzije najveće u istoriji Srbije, a izgrađeno je najviše puteva i brzih pruga.

„Streljate čoveka koji je vama sve ovo izgradio i napravio. Jedino nemojte od mene da tražite da budem kukavica kao što ste vi da stavljam povez na oči. Dođite, streljajte, obavite to, jer drugačije da pobedite u Srbiji nećete“, rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da se ovakvim porukama pokušava relativizovati sve što je urađeno, ali da on neće pristati na ulogu kukavice.

Autor: Dalibor Stankov