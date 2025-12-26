Vikao da se ne čuje istina: Blokaderski doktor Milić razotkriven u niškoj Skupštini (VIDEO)

Predsednika Pokreta za decentralizaciju Srbije (PODES) i istoimene grupe građana u Nišu Dragan Milić ponovo je nastivo sa svojim divljačkim ponašanjem.

Ovoga puta, blokaderski doktor Dragan Milić svojom vikom i drekom na Skupštini Grada Niša nije želeo da se čuje istina koju je govorio Miloš Gocić, član odborničke grupe "Aleksandar Vučić-Niš sutra".

Tako je blokaderski doktor Dragan Milić nastavlio svoju demagogiju, govorio o paušalu i dnevnicama, a sam prima dva paušala kao odbornik skupštine Grada Niša i odbornik skupštine GO Medijana...

Pogledajte snimak u nastavku i biće vam sve jasno:

Blokaderski doktor Milić razotkriven u niškoj Skupštini pic.twitter.com/R6CFv2jDbw — Silvana (@Silvana71376830) 26. децембар 2025.

Podsetimo, neviđeni skandal događa se na Klinici za kardiohirurgiju pri Kliničkom centru u Nišu koju je kardiohirurg i profesor dr Dragan Milić pretvorio u privatnu prćiju u kojoj se čak i operacije izvode na crno.

Kako prenosi nezavisni i opozicioni portal Niška inicijativa, na Klinici za kardiohirurgiju u UKC Niš, kojom rukovodi Milić, izvode se hirurške procedure koje nije odobrila nijedna nadležna državna institucija ili zdravstvena institucija. Sa tim procedurama nije upoznato ni rukovodstvo UKC.

Prema saznanjima pomenutog portala, određene sporne procedure je na Klinici u Nišu izvršio gost iz Nemačke, dr Robert Balan, zajedno sa timom hirurga iz niša.