Bizarno! Svi tapšu i igraju na koncertu u Beloj kući, a pogledajte šta radi Bajden (VIDEO)

Američki predsednik Džo Bajden ponovo je svojim ponašanjem izazvao šok u javnosti!

Bajden, koji ima 81 godinu, snimljen je kako nepomično stoji na proslavi u Beloj kući dok ljudi oko njega, uključujući potpredsednicu Kamalu Haris i druge zvaničnike, tapšu i igraju na koncertu na kome je nastupio gospel pevač Kirk Frenklin.

Na snimku se vidi kako Bajden gleda u prazno i ne pomera se ni za milimetar oko 30 sekundi pre nego što je Filoniza Flojd primetio i zagrlio nakon čega su razmenili nekoliko reči. Filoniza je inače brat Džordža Flojda čije je ubistvo izazvala nemire širom SAD 2020. godine.

🔥🚨DEVELOPING: Joe Biden and Kamala Harris are enjoying their day surrounded singing and dancing with Black people. It’s rare to see Joe Biden move like this, he must of had an absolute blast. pic.twitter.com/hhdw1aXNqL