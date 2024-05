OGLASIO SE BAJDEN POSLE PRESUDE TRAMPU - Evo šta mu je poručio (VIDEO)

Predsednik SAD, Džo Bajden, rekao je da je osuđujuća presuda Donaldu Trampu ponovo potvrdila američki princip da "niko nije iznad zakona".

On je rekao da su porotu sačinjavali obični Amerikanci koji su čuli dokaze i doneli jednoglasnu presudu.

"Posle pažljivog razmatranja, porota je donela jednoglasnu presudu i Donalda Trampa proglasila krivim po svih 34 tačke optužnice" rekao je Bajden.

On je napomenuo da je porota izabrana na isti način na koji se bira svaka porota u Americi i dodao da su Trampovi advokati bili deo tog procesa.

🇺🇸 ⚖️ 🗳 Biden on Trump Verdict: "It is reckless, it's dangerous and it's irresponsible for anyone to say this was rigged just because they don't like the verdict...The justice system should be respected and we should never allow anyone to tear it down."



📎 CSPAN pic.twitter.com/cedWxaLToi