'ALEKSANDAR VUČIĆ JE KRIV' Brnabić: Medijalna zarada duplo veća nego što je bila prosečna zarada pre 11 godina

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je RZS objavio da je prosečna neto zarada u oktobru ove godine bila 110,670 dinara, tj. 943 evra, te da je za to zaslužan predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Prosečna neto zarada je veća za 11,2% nominalno, odnosno za 6,8% realno u odnosu na oktobar 2024. Medijalna neto zarada za oktobar 2025. iznosila je 86,695 dinara, tj. 739 evra, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa - napisala je Brnabić na Iksu i dodala:

RZS je objavio da je prosečna neto zarada u oktobru ove godine bila 110,670 dinara, tj. 943 evra.



Prosečna neto zarada je veća za 11,2% nominalno, odnosno za 6,8% realno u odnosu na oktobar 2024.



Medijalna neto zarada za oktobar 2025. iznosila je 86,695 dinara, tj. 739 evra,… — Ana Brnabic (@anabrnabic) 26. децембар 2025.

- Tako da je: MEDIJALNA ZARADA SADA DUPLO VEĆA NEGO ŠTO JE BILA PROSEČNA ZARADA PRE 11 GODINA! Aleksandar Vučić je kriv!

Autor: Iva Besarabić