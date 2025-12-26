PRESTONICA ĆE DOBITI PANORAMSKI TOČAK Ministar Mali najavio: Završavamo sedam projekata na obalama Save i Dunava u naredne dve godine (FOTO)

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali ocenio je danas da se Beograd nepovratno izmenio i modernizovao i istakao da je plan da se u naredne dve godine završi sedam projekata na obalama Save i Dunava.

Na obalama Save to su novi Savski most, panoramski točak "Beogradsko oko", pešačka staza sa leve obale do Surčina, rekonstrukcija Starog železničkog mosta u pešačko-biciklistički i vidikovac na vrhu Kule Beograd u "Beogradu na vodi", a u blizini Dunava izgradnja Akvarijuma i Prirodnjačkog muzeja.

"Obale reka su nam predugo bile zapostavljene i zapuštene. Imamo veliko bogatstvo koje nismo koristili. Ovi projekti će, sa svim što je do sada već urađeno u tom delu, biti ponos svih građana Srbije jer će sa njima Beograd postati moderna evropska prestonica sa svim turističkim atrakcijama i sadržajima koje takav grad zaslužuje i treba da ponudi. Planiramo velika ulaganja u dalji razvoj obala reka", rekao je Mali.

On je pojasnio da će na novobeogradskoj obali Save, između Starog železničkog mosta koji će biti transformisan u pešački i mosta "Gazela", biti izgrađen 80 metara visok panoramski točak "Belgrejd Aj“.

"Iz zatvorenih, klimatizovanih kabina pružaće se prelep pogled kako na stari deo grada, tako i na Novi Beograd", rekao je ministar finansija i dodao da je u planu da bude završen pre početka Ekspo izložbe 2027. godine.

Odatle ka Surčinu će, kako je rekao, biti izgrađeno uređeno šetalište sa sportskim sadržajima.

"Do početka Ekspa, kada će Srbija biti centar sveta, ljudi će moći da stignu peške do Surčina uređenim šetalištem. Beograd će itekako imati šta da ponudi višemilionskom broju posetilaca koje očekujemo te godine i radujemo se da vide u šta se pretvorila jedna zemlja koja je pre samo 15 godina bila pred bankrotom. Naš napredak je impresivan", rekao je Mali.

Preko Save će, istakao je, biti rekonstruisan i Stari železnički most, koji će postati pešačko-biciklistički. Ministar je dodao da je dužina tog mosta 350 metara, a širina 5,5 metara.

Kako je podsetio, nekadašnji železnički most nije u funkciji od 2018. godine, a, iako je izmeštanjem železničkog saobraćaja izgubio prvobitnu namenu, odlučeno je da se ipak sačuva, revitalizuje i transformiše u pešačku vezu između dve obale Save.

"Predviđeno je da most bude deo budućeg šetališta Zelena pruga. Na obe strane reke na most će se pristupati kroz nove parkove sa različitim sadržajima za sve građane. Tako će stari železnički most spojiti novi park na Novom Beogradu sa novim parkom u Beogradu na vodi, a šetalište će se protezati dalje, preko Bulevara vojvode Mišića, sve do Topčidera", objasnio je ministar.

Pešački most će imati vidikovce i odmorišta za pešake i bicikliste, dva kafe-bara i biće zelena oaza iznad reke.

"Znam da će most postati nova omiljena destinacija građana i on je neizostavni deo naše vizije zelenog grada sa modernim sadržajima", rekao je Mali.

Prvi potpredsednik Vlade je istakao da će deo grada koji je bio prekomerno zapušten decenijama, biti pun turističkih atrakcija, te najavio da je, osim rekonstrukcije i modernizacije postojećih sadržaja, u planu i izgradnja novih sadržaja. On je u tom kontekstu istakao izgradnju Akvarijuma i Prirodnjačkog muzeja u parku Ušće, što su najznačajniji projekti na obali Dunava.

On je naglasio da će oba projekta biti savršeno uklopljena u postojeći zeleni ambijent, bez narušavanja ideje da taj deo ostane velika prirodna oaza.

"Beograd će imati da ponudi najveći akvarijum u ovom delu Evrope, uklopljen u prirodnu sredinu koja će ga okruživati i dovoljno atraktivan da privuče goste u naš grad", rekao je Mali, i dodao da će Akvarijum činiti 45 akvarijuma, raspoređenih u tematske zone.

Autor: Jovana Nerić