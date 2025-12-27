AKTUELNO

SINIŠA MALI: 450.000 prijava je stiglo za legalizaciju kroz program 'Svoj na svome'

Kako je prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali danas rekao, interesovanje građana za legalizaciju sve je veće.

- Sve što radimo treba da nam obezbedi da 2027. godine, kada smo domaćini Ekspa, očekujemo 4-5 miliona posetilaca, u međuvremenu unapredimo saradnju sa tim zemljama i predstavimo se svetu na pravi način - ukazao je Siniša Mali.

Kako je otkrio, do sada se za program "Svoj na svome" prijavilo čak 450.000 građana.

- Globalna ekonomija je u problemu, a sa unutrašnjim pritiscima, mi smo dodatno pokazali da možemo da se nosimo sa svime. Srbija nije stala, uprkos pokušajima blokadera. I pokazali smo posebnu odgovornost. Investicije su osnova za rast i razvoj, ali pokazali smo brigu prema ljudima. Recimo Alimentacioni fond, zašto se neko drugi nije setio toga pre predsednika Vučića. Pa krediti za mlade, onda država vraća 50 posto studentima za školovanje. 450.000 prijava je stiglo za legalizaciju kroz program "Svoj na svome - kaže ministar.

