Top 10 blokaderskih laži u 2025. godini

Ova 2025. godina ostaće zapamćena po brutalnim lažima blokadera, koje su se nizale iz sata u sat, iz dana u dan.

Donosimo vam top 10 blokaderskih laži:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

10. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nije zamolio penzionere i Vladu Srbije da se odloži povećanje penzija. Nakon ovih medijskih manipulacija, on se oglasio i rekao da se radi o laži, te da penzioneri nemaju razloga za brigu. On je dodao da će povećanje ići kako je najavljeno, te da će prve uvećane penzije biti isplaćene 4. i 5. januara.

9. Kako je prenela Nova S iz Novog Sada, protest blokadera u ovom gradu je proticao mirno, "osim što već dobrih pola sata traje razbijanje prostorija SNS-a."

8. Kako je preneo Đilasov "Direktno", ali i brojni drugi blokaderski mediji, banke su nedavno ograničile kupovinu evra u Srbiji. Ovo su demantovali čak i sami građani.

7. Blokaderski mediji preneli su da je "vozač iz pratnje Aleksandra Vučića" izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je "povređeno dete sa cerebralnom paralizom". MUP je demantovao ove neistinite tvrdnje.

6. Septembra ove godine, blokaderski mediji preneli su tvrdnje blokadera da je protiv njih u Novom Sadu upotrebljen opasan gas. Sa patrona "gasa opasnijeg od suzavca" navodno su izbrisane bile oznake. Tatalovićka i Vučinićka nisu mogle da se dogovore da li se radilo o CN ili CS gasu, a ovi navodi su takođe demantovani kao još jedna izmišljotina.

5. Afera "Zvučni top" razvlačena je mesecima, ali nakon nedostatka konkretnih dokaza i analize ruske FSB, kao i demantija zvaničnog distributera uređaja, i ova laž je pala u vodu.

4. Studenti Poljoprivrednog fakulteta tvrdili su da je njihova koleginica zlostavljana u policiji. Objavljene su i navodne fotografije ozleda, ali se studentkinja sama oglasila i rekla da navodi nisu bili istiniti.

3. Građani su imali i prilike da čuju navode Marinike Tepić, koja je tvrdila da je francuska policija na Tahitiju zaplenila pakete kokaina sa slikom Aleksandra Vučića. Na 423 kilograma kokaina bile su slike, ali predsednika Kolumbije Gustava Petra.

2. Laži o maloletnom Valjevcu koji je navodno prebijen od strane policije, da bi završio u bolnici ili čak preminuo, preneli su brojni blokadeski mediji. Ne samo da se to nije dogodilo - nije utvrđen čak ni identitet dečaka, zato što se cela stvar nije dogodila.

1. Na ovo se nastavljaju tvrdnje N1 da nikada nije objavio vest o povređenom dečaku. Međutim, njihove tvrdnje ostale su zabeležene.

Autor: A.A.