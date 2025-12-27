AKTUELNO

Politika

VUČIĆ SA BOCAN-HARČENKOM O ENERGETSKOJ BEZBEDNOSTI NAŠE ZEMLJE: Srbija će umeti da zaštiti svoje vitalne nacionalne i državne interese

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

- Sadržajan razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije, sa fokusom na energetsku bezbednost Srbije. Posebno smo razgovarali o posledicama američkih sankcija, kao i o mogućim rešenjima - napisao je Vučić i dodao:

Ponovio sam da Srbija ostaje okrenuta dijalogu i konstruktivnoj saradnji sa svim našim partnerima u interesu građana, sa ciljem obezbeđivanja energetske sigurnosti. U skladu sa tim, rekao sam da će Republika Srbija umeti da zaštiti svoje vitalne nacionalne i državne interese.
pročitajte još

VUČIĆ RADI, SRBIJA SE GRADI Za 13 godina više puteva izgrađeno nego od 1945.

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Bocan Harčenko

#Rusija

#Srbija

#nacionalni interesi

POVEZANE VESTI

Politika

'RAZGOVARALI SMO I O SNABDEVANJU GASOM I JAČANJU ENERGETSKOG SISTEMA U SRBIJI' Predsednik Vučić oglasio se nakon sastanka sa ambasadorom Bocan Harčenk

Politika

Vučić se sastao sa Bocan-Harčenkom

Politika

'PRONALAZIMO NAJBOLJE REŠENJE U OBOSTRANOM INTERESU SRBIJE I RUSIJE' Vučić sa Bocan-Harčenkom razgovarao o američkim sankcijama NIS-u

Politika

'RAZMATRALI SMO SVE TEME OD INTERESA ZA OBE ZEMLJE' Predsednik Vučić razgovarao s ruskim ambasadorom Bocan-Harčenkom (FOTO)

Politika

'TEŽAK PERIOD PRED SRBIJOM' Vučić sa Bocan-Harčenkom: Srpski narod na Kosovu i Metohiji se suočava sa ozbiljnim izazovima! (FOTO)

Politika

'POSEBNU PAŽNJU POSVETILI SMO SNABDEVANJU GASOM' Vučić se sastao sa Bocan Harčenkom: Kada je reč o NIS-u, naš cilj ostaje isti