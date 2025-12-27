VUČIĆ SA BOCAN-HARČENKOM O ENERGETSKOJ BEZBEDNOSTI NAŠE ZEMLJE: Srbija će umeti da zaštiti svoje vitalne nacionalne i državne interese

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

- Sadržajan razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije, sa fokusom na energetsku bezbednost Srbije. Posebno smo razgovarali o posledicama američkih sankcija, kao i o mogućim rešenjima - napisao je Vučić i dodao:

Ponovio sam da Srbija ostaje okrenuta dijalogu i konstruktivnoj saradnji sa svim našim partnerima u interesu građana, sa ciljem obezbeđivanja energetske sigurnosti. U skladu sa tim, rekao sam da će Republika Srbija umeti da zaštiti svoje vitalne nacionalne i državne interese.

Autor: Pink.rs