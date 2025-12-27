'ZABRINUT SAM ZBOG TENZIJA U SVETU' Vučić: Za Srbiju važno očuvanje mira

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zabrinut zbog tenzija u svetu i istakao da je za Srbiju najvažnije da sačuva mir imajući u vidu okruženje u kojem se nalazi.

"Tenzije su svuda, ne samo ono što nam je bilo poznato 40, 50 i 60 godina, već dolazi do novih tenzija između velikih i regionalnih sila na Dalekom istoku, o rusko-ukrajinskom sukobu da ne govorimo. Imajući u vidu okruženje u kojem se nalazimo, mi ne smemo da isključimo mogućnost ataka na teritoriju Srbije i srpski narod. Uostalom, nisu oni bez razloga pravili vojne saveze, neprirodne i nepristojne, pravili su ih zbog Srbije", rekao je Vučić na ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije.

Vučić je naglasio da država mora ostati budna i jaka.

"Promene se dešavaju ogromnom brzinom, ne smemo dozvoliti sebi da budemo iznenađeni, da budemo napadnuti i da nemamo mogućnost pravog odgovora. Mi ćemo čuvati mir, a mir se čuva našom snagom. Mir možemo da sačuvamo samo ukoliko su nam vojska i sistem odbrane još snažniji i još jači. Zato ćemo nastaviti da se snažno naoružavamo i da gradimo domaću vojnu industriju. Verujem da ćemo uskoro moći da se pohvalimo da imamo višeslojnu protvvazdušnu odbranu, sa novim sredstvima, kakvu po svojoj slojevitosti i snazi malo koja zemlja u Evropi ima", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, živimo u nelakom okruženju za svoju zemlju.

"Moramo da sačuvamo srpsku porodicu, to nema cenu. Nastavićemo da ulažemo na svaki mogući način. Ponosan sam na rezultate vojske, što smo uspeli prvi put da imamo značajno veći broj dolazećih od odlazećih vojnika. Verujem da će se ti trendovi, u skladu sa novim povećanjima plata i primanja, nastaviti", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je ovom prilikom čestitao građanima predstojeće praznike i poručio da sve što trenutno radimo, moramo dodatno ubrzati.

