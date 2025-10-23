Vučić: Hibridni uticaj koji dolazi sa različitih strana sveta je nešto što ugrožava Srbiju već duže vreme

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je kao predsednik Srbije uradio sve što je do njega da bi sačuvao mir i jedinstvo.

"Sankcije NIS-u, ali i svi pritisci kojima smo izloženi sa različitih strana, nešto je što ugrožava Srbiju već duže vreme. Osnovni razlog je jasan – nezavisna i suverena politika koju Srbija vodi, i koju ne voli niko sem građana Srbije. Zato ta politika mora da bude srušena i znam zbog čega se sve dešava", naveo je Vučić.

Odgovarajući na temu polarizacije i radikalizacije u društvu, ukazao je na različite aršine.

"Kažete da je duboka polarizacija dovela do radikalizacije. Zamislite da je neko iz Pionirskog parka izašao i otišao na Pravni fakultet, polio benzinom amfiteatar, izvadio pištolj i upucao nekoga. Rekli bi kako je moguće da neko puca u naše ljude, a ne biste rekli da je to duboka polarizacija i radikalizacija. U tome je trik. To je ta vrsta hibrdinog rata kojem prisustvujemo od početka. Kada je potpuno jasno ko je ubica u pokušaju ili terorista, svakome sa snimka je jasno šta se dogodilo. Došao čovek sa strane, rekao sam da ne poznaje nikoga, upucao čoveka. Njegovi meci su leteli u vazduh. Ubica u pokušaju ili terorista. I potpuno je jasno ko je krivac i ko je to učinio .Ali ako to nije niko učinio sa strane vlasti onda je to potrebno relativizovati", objasnio je predsednik Srbije.

Autor: D.Bošković