U AP KiM danas izbori za skupštinu privremenih institucija: Srpska lista pod brojem 127

U Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija (AP KiM) danas se održavaju vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave, pošto nakon izbora održanih 9. februara vlada nije formirana.

Na izborima učestvuju 24 politička subjekta - 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat, a ukupan broj kandidata za poslanike je 1.181.

Pravo glasa, prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ima 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van Pokrajine.

Biračka mesta biće otvorena od 7 do 19 časova, a glasaće se u 948 biračkih centara, na 2.614 biračkih mesta.

Najjača srpska stranka u Pokrajini, Srpska lista (SL), na izbore izlazi pod rednim brojem 127, nosilac liste je predsednik stranke Zlatan Elek, a na listi su 33 kandidata, među kojima su ugledni profesori, dekani, lekari.

Srpska lista je u kampanji istakla da joj je cilj da, posle pobede na lokalnim izborima u svih 10 opština sa srpskom većinom, osvoji i svih 10 mandata koji su u skupštini u Prištini predviđeni za Srbe, kako bi mogla da zastupa i brani interese srpskog naroda.

Ta stranka je pozvala Srbe da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu, ističući da je za opstanak i ostanak Srba na KiM važno da Srpska lista osvoji svih 10 mandata, kako bi se suprotstavila institucionalnom pritisku i teroru koji Priština sprovodi nad srpskim narodom.

Beograd je takođe pozvao Srbe na KiM da glasaju za Srpsku listu, ističući da su ovi izbori od presudnog značaja za opstanak srpskog naroda u Pokrajini, da je Srpska lista jedini legitimni predstavnik Srba i da je važno da ona pobedi jer predstavlja pupčanu vrpcu između srpskog naroda na KiM i ostalog dela Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je Srbe na KiM da glasaju za Srpsku listu, ističući da je ona suštinski zaštitnik interesa Srba.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije pozvao je interno raseljene sa KiM, privremeno smeštene u centralnoj Srbiji, da glasaju na ovim izborima, ističući da je važan svaki glas za ostanak i opstanak srpskog naroda na KiM.

Priština je i pred ove izbore, kao i pred izbore za skupštinu u februaru i lokalne u oktobru, pokušala da onemogući učešće Srpske liste, pa je CIK prvobitno odbila da potvrdi prijavu te stranke, kao i njenu listu kandidata, nakon čega se Srpska lista žalila, a izborni panel za žalbe i predstavke usvojio njene žalbe i izmenio odluke CIK-a.

Na izborima učestvuju još dve srpske stranke - Za slobodu pravdu i opstanak i Kosovski savez.

Kada je reč o najvećim albanskim strankama, Samoopredeljenje na izbore izlazi u koaliciji u kojoj su još GUXO, Alternativa i Albanska demohrišćanska partija, dok Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova na izbore izlaze samostalno.

Predizborna kampanja Pokreta Samoopredeljenje i predsednika te stranke Aljbina Kurtija i ovoga puta bila je usmerena protiv Srba.

Samoopredeljenje je kampanju počelo u Kosovskoj Mitrovici, otvaranjem novog mosta za pešake, čijoj su se izgradnji protivili Srbi, a nastavilo otvaranjem nove ispostave tzv. kosovske policije u Leposaviću, novim pretnjama i hapšenjima Srba.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih 100 pripada strankama iz redova Albanaca, 10 mandata predstavnicima Srba i 10 predstavnicima drugih nevećinskih zajednica.

Ovo su drugi izbori za skupštinu privremenih institucija ove godine.

Redovni izbori održani su 9. februara, ali je predsednik skupštine izabran tek 26. avgusta.

Proces konstituisanja kasnije je blokiran i zbog izbora potpredsednika skupštine iz srpske zajednice.

Na to mesto je u oktobru izabran Nenad Rašić, predsednik stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak, iako je ta stranka na izborima u februaru osvojila samo jedan mandat od 10 zagarantovanih Srbima, a Srpska lista je osvojila devet mandata i pripada joj pravo da predloži potpredsednika skupštine.

Srpska lista je zato, nakon izbora Rašića, uložila žalbu ustavnom sudu, a presuda nije doneta.

Srpska lista je više puta istakla da je Rašićeva stranka mandat dobila zahvaljujući albanskim glasovima, u sredinama gde u biračkim spiskovima nema Srba.

Na izborima 9. februara najviše mandata osvojilo je Samoopredeljenje - 48, ali iz dva pokušaja u novembru nije uspelo da formira vladu.

Izbori na KiM održavaju se u veoma teškoj situaciji za srpski narod, do koje su doveli jednostrani i protivpravni potezi Prištine.

Vlasti u Prištini su i ove godine nastavile zatvaranje srpskih institucija, a na KiM je još od 1. februara 2024. zabranjena upotreba dinara.

Prema podacima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, od početka ove godine zabeleženo je 137 etnički motivisanih incidenata usmerenih protiv Srba.

Osim toga, Priština više od 12 godina odbija da formira Zajednicu srpskih opština, iako je to njena obaveza prema Briselskom sporazumu.

