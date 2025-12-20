Ibrahimović: Izbori na KiM pitanje opstanka Srba, podrška Srpskoj listi jedini mehanizam zaštite

Savetnik potpredsednika Vlade Ivice Dačića, Ibro Ibrahimović ocenio je danas da predstojeći izbori za skupštinu privremenih institucija u Prištini nisu samo borba za mandate, već pitanje opstanka Srba na AP KiM i ukazao da za njih aktivno političko učešće i podrška Srpskoj listi ostaju jedini realan mehanizam zaštite prava, imovine i identiteta.

U autorskom tekstu za današnje izdanje "Politike" Ibrahimović je istakao da AP KiM ostaju važno pitanje srpske državne politike, a da očuvanje institucionalnog prisustva Srba predstavlja jedini održivi put zaštite ljudi, zajednice i budućnosti.

"Bez institucionalnog prisustva, politička nestabilnost bi mogla ugroziti sve ono što je decenijama mukotrpno očuvano", naglasio je Ibrahimović.

On je ocenio i da AP Kosovo i Metohija pred izbore 28. decembra ulazi u novu fazu političke nesigurnosti i insitucionalnih izazova.

"Ovi izbori više nisu samo borba za mandate, već pitanje stabilnosti institucija i opstanka Srba na Kosovu i Metohiji", istakao je Ibrahimović.

On je naveo i da Aljbin Kurti na izbore izlazi iz pozicije vlasti, za razliku od 2021. godine kada je nastupao kao opozicionar i uspeo da politički preokrene situaciju uprkos protivljenju SAD i dela međunarodne zajednice.

"Pouka koju je tada izvukao - da se upornošću, kontrolom institucionalnih mehanizama i snažnom političkom retorikom mogu nadjačati spoljni pritisci - ostala je temelj njegove politike i danas", ocenio je Ibrahimović.

On je u tekstu ukazao da su okolnosti bitno drugačije navodeći pad popularnosti, jednostrane poteze prema severu Kosova i ekonomske izazove koji ozbiljno otežavaju njegovo političko manevrisanje.

"Iako Samoopredeljenje ostaje najjača pojedinačna partija, Kurti je bez jasnih koalicionih partnera. Opozicione snage - DPK, AAK, LDK i NISMA - sve otvorenije poručuju da ne žele nastavak Kurtijeve politike. Ipak, njihova fragmentisanost i međusobne razlike čine postizbornu matematiku složenom. DPK beleži politički povratak, NISMA pokazuje spremnost za partnerstva, dok AAK i LDK imaju jasno definisane granice saradnje", naglasio je Ibrahimović.

Ističe da će formiranje nove vlade posle izbora zahtevati ozbiljne političke kompromise, posebno imajući u vidu predstojeće predsedničke izbore i očekivanu ulogu međunarodnih aktera u postizbornim pregovorima.

Ibrahimović je naveo da izborima dodatnu političku težinu daje to što su zakazani u terminu kada dijaspora tradicionalno dolazi na AP KiM za praznike, navodeći da procene govore da bi između 30 i 40 hiljada pripadnika dijaspore moglo učestvovati u glasanju.

"Njihovi glasovi, koji su ranije u velikoj meri išli u korist Kurtija i Samoopredeljenja, više se ne mogu smatrati sigurnim i sve više odražavaju razočaranje institucionalnim krizama i političkim tenzijama", ukazuje on.

Ibrahimović naglašava da za Srbe na Kosovu i Metohiji učešće u institucijama nije pitanje priznanja državnosti, već pitanje elementarne bezbednosti, zaštite života, imovine i kulturne baštine.

"Napuštanje institucija stvara vakuum u kojem Priština donosi odluke bez srpskog glasa, dok institucionalno prisustvo omogućava uticaj na budžetske odluke, javne usluge, obrazovanje i zdravstveni sistem. U tom kontekstu, Srpska lista ostaje ključni politički oslonac i garant institucionalne zaštite srpskog naroda", ističe Ibrahimović.

Naveo je da ekonomski i demografski izazovi dodatno opterećuju ukupnu situaciju, a da visoka nezaposlenost mladih i kontinuirano iseljavanje slabe društvenu stabilnost.

Za srpsku zajednicu, prema rečima Ibrahimovića, ekonomska sigurnost i opstanak neposredno su povezani sa vezama sa Srbijom i funkcionisanjem Srpske liste u lokalnim i centralnim institucijama.

"Moguće presude bivšim liderima OVK pred Specijalizovanim sudom u Hagu mogle bi da promene međunarodnu percepciju sukoba na Kosovu 1999. godine i da otvore prostor za drugačije sagledavanje stradanja srpskog naroda, što bi imalo dugoročne političke i simboličke posledice", navodi Ibrahimović.

Iz tog razloga izbori 28. decembra neće biti samo test političkih preferencija, već ispit institucionalne zrelosti i sposobnosti očuvanja multietničke realnosti na Kosovu i Metohiji, zaključio je Ibrahimović.

Autor: Pink.rs