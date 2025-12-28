Mihajlović: Znaju da ne mogu na demokratski način da dođu na vlast, da imaju bilo kakvo uporište u narodu Srbije, oni ne bi pozivali na ubistvo!

Mogli su više puta da vide i ovih dana koliko ih narod neće, izbori su samo izgovor ne bi li ponovo pokušali da naprave neki haosrekla je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink, bivša potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović.

Komentarišući najnovije pretnje ubistvom predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Mihajlović je rekla da to slušamo već dugo i gotovo svakodnevno, dodaje da je jako bitno kako će da reaguje tužilaštvo.

- Bilo je jako puno poziva na ubistvo, a tužilaštvo nije reagovalo, kao da se ništa nije desilo. Ovo što mi slušamo i gledamo, to je toliko monstruozno i morbidno, ali to je čitava njihova politika. Sve se svodi na smrt, na "ubi", "tuci" i "spali", i zato ih narod neće, zato ih niko neće - rekla je Mihajlović.

Kako kaže, oni znaju da ne mogu da na demokratski način dođu na vlast, oni da imaju bilo kakvo uporište u narodu Srbije, oni ne bi, kako dodaje, pozivali na ubistvo.

- Oni su mogli da vide i ovih dana koliko ih narod neće, izbori su samo izgovor ne bi li ponovo pokušali da naprave neki haos. Ali ne razumeju da ne mogu mržnjom i nasiljem da naprave nešto u nekoj državi. Svi oni koji pozivaju na bilo kakvo ubistvo, oni treba da budu tamo gde im je mesto - rekla je Mihajlović.

Ističe da su se neke stvari cele ove godine previše pustile, dodaje da je svima jasno šta narod hoće i neće, jasno je, ističe, da hoće svog predsednika, a da neće nasilje i mržnju.

Autor: A.A.