AKTUELNO

Politika

'EVO ČISTE NAS VEĆ PREKO 10 GODINA! SVAKI PUT SA ISTIM UBEĐENJEM I SIGURNOŠĆU' Brnabić odgovorila Štimcu: Diktatura proletarijata

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na objavu Vladimira Štimca, koji je izjavio da "je današnji dan dokaz da, kad god da (Aleksandar Vučić prim.aut) raspiše izbore, a moraće ih raspisati kad tad, studentska lista će ga počistiti i njega i sve ostale".

"Da se razumemo, ovo mudri Štimac šalje poruku pre svega celokupnoj parlamentarnoj opoziciji. Počistićemo vas! Jer podrazumeva se da će nas iz SNS počistiti - evo čiste nas već preko 10 godina. Svaki put sa istim ubeđenjem i sigurnošću, ali sad lete i Đilas, Lazović, Milivojević, Jovanović, Ponoš, Aleksić i ostali. Diktatura proletarijata!", objavila je Ana Brnabić.

Autor: D.Bošković

#Ana Brnabic

#Odgovor

#Vladimir Štimac

#narodna skupština

#reakcija

POVEZANE VESTI

Politika

'OVAJ JE UNIKAT' Ana Brnabić odgovorila vođi blokadera: Razni slučajevi postoje, ali nijedan nije kao Štimac!

Politika

BRNABIĆ ODGOVORILA TEPIĆ: Samo je našoj opoziciji najveća sramota kad neko priča istinu, a najnormalnija stvar kad neko laže ljude

Politika

'DIJALOG PREDSTAVLJA JEDINI PUT KA REŠENJU PROBLEMA' Ana Brnabić odgovorila Ćuti: Moja ruka ostaje pružena!

Politika

'Danas raspisujem beogradske izbore za 2. jun!' Oglasila se Ana Brnabić: Ovo je moja zakonska obaveza

Politika

Brnabić sutra raspisuje redovne lokalne izbore u Mionici i Negotinu

Politika

'SRAM VAS BILO ZBOG SVIH LAŽI' Brnabić jasno odgovorila na neistine u Šolakovim medijima da je Vučić pretio ispred razbijenih prostorija SNS