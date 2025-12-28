'EVO ČISTE NAS VEĆ PREKO 10 GODINA! SVAKI PUT SA ISTIM UBEĐENJEM I SIGURNOŠĆU' Brnabić odgovorila Štimcu: Diktatura proletarijata

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na objavu Vladimira Štimca, koji je izjavio da "je današnji dan dokaz da, kad god da (Aleksandar Vučić prim.aut) raspiše izbore, a moraće ih raspisati kad tad, studentska lista će ga počistiti i njega i sve ostale".

"Da se razumemo, ovo mudri Štimac šalje poruku pre svega celokupnoj parlamentarnoj opoziciji. Počistićemo vas! Jer podrazumeva se da će nas iz SNS počistiti - evo čiste nas već preko 10 godina. Svaki put sa istim ubeđenjem i sigurnošću, ali sad lete i Đilas, Lazović, Milivojević, Jovanović, Ponoš, Aleksić i ostali. Diktatura proletarijata!", objavila je Ana Brnabić.

Autor: D.Bošković