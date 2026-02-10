BRNABIĆ ODGOVORILA NIKEZIĆU: Taj orden je otišao Đilasu

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, reagovala je na objavu na društvenoj mreži X Dušana Nikezića, potpredsednika Stranke slobode i pravde.

Nikezića nije bilo sramota da napiše da je ''Vučić zaslužio jedino orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi".

Brnabić ga je jednom rečenicom podsetila na realnost i do sada poznate činjenice, odgovorivši: "Taj orden je otišao Đilasu ".

Taj orden je otišao Ðilasu. https://t.co/heMaEMHqQB — Ana Brnabic (@anabrnabic) 10. фебруар 2026.

Autor: Pink.rs