BRNABIĆ ODGOVORILA NIKEZIĆU: Taj orden je otišao Đilasu

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, reagovala je na objavu na društvenoj mreži X Dušana Nikezića, potpredsednika Stranke slobode i pravde.
Nikezića nije bilo sramota da napiše da je ''Vučić zaslužio jedino orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi".
Brnabić ga je jednom rečenicom podsetila na realnost i do sada poznate činjenice, odgovorivši: "Taj orden je otišao Đilasu ".
Taj orden je otišao Ðilasu. https://t.co/heMaEMHqQB— Ana Brnabic (@anabrnabic) 10. фебруар 2026.
