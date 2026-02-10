AKTUELNO

BRNABIĆ ODGOVORILA NIKEZIĆU: Taj orden je otišao Đilasu

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, reagovala je na objavu na društvenoj mreži X Dušana Nikezića, potpredsednika Stranke slobode i pravde.

Nikezića nije bilo sramota da napiše da je ''Vučić zaslužio jedino orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi".

Brnabić ga je jednom rečenicom podsetila na realnost i do sada poznate činjenice, odgovorivši: "Taj orden je otišao Đilasu ".

VUČIĆ JE PONOVO BIO U PRAVU: Lepo je rekao da će morati da brani blokadere od naroda, ali ih brani čak i od ostalih blokadera (VIDEO)

