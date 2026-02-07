AKTUELNO

Politika

'NARODNU SKUPŠTINU BOJKOTUJU, BRISEL NE BOJKOTUJU' Brnabić odgovorila Milivojeviću: Plate redovno primaju, iako na posao ne dolaze

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na društvenoj mreži X lideru Demokratske stranke Srđanu Milivojeviću, koji se na toj mreži oglasio iz Brisela.

- Narodnu skupštinu Republike Srbije bojkotuju, Brisel ne bojkotuju. Plate redovno primaju, iako na posao ne dolaze. Do sada su od građana Srbije naplatili preko pola miliona evra - za nerad. I kad su dolazili, u Skupštini su se pojavljivali u majicama i farmerkama, ali za Brisel odelo i kravata. Svakim svojim gestom pokazuju nepoštovanje prema Srbiji i građanima Srbije i svoj udvorički mentalitet - napisala je Brnabić.

pročitajte još

ODMAH UKINUTI SRPSKU PRAVOSLAVNI CRKVU: Poznata prva tačka blokaderskog programa

Autor: Pink.rs

#Ana Brnabić

#Opozicija

#Politika

#Srbija

#Srđan Milivojević

POVEZANE VESTI

Politika

'NASILNIK RADI JEDINO ONO ŠTO UME - PRETI' Ana Brnabić oštro odgovorila Đilasu: Vaš novac vodi direktno poreklo iz džepova svih građana Srbije (FOTO)

Politika

'ADVOKAT NOVAKOVIĆ PRIZNAO JOŠ JEDNO KRIVIČNO DELO' Brnabić: Sud u Užicu ga pustio na slobodu, iako postoje snimci napada (FOTO)

Politika

BROJKE SVE GOVORE! MINIMALAC 54.868, PROSEČNA MINIMALNA PLATA 468 EVRA! Brnabić: Svi blokaderi na ovom svetu nemaju odgovor na ovakve rezultate!

Politika

BRNABIĆ SASULA ISTINU U LICE BLOKADERIMA: I za ovo je kriv Vučić!

Politika

'DUHOVITIJI JE NEGO ŠTO SAM MISLILA' Brnabić odgovorila Đilasu: Bravo za njega, sve nas je nasmejao, ali Vučić uvek pobeđuje

Politika

Brnabić raskrinkala Đilasa: Sve inverzno perverzno