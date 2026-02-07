'NARODNU SKUPŠTINU BOJKOTUJU, BRISEL NE BOJKOTUJU' Brnabić odgovorila Milivojeviću: Plate redovno primaju, iako na posao ne dolaze

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na društvenoj mreži X lideru Demokratske stranke Srđanu Milivojeviću, koji se na toj mreži oglasio iz Brisela.

- Narodnu skupštinu Republike Srbije bojkotuju, Brisel ne bojkotuju. Plate redovno primaju, iako na posao ne dolaze. Do sada su od građana Srbije naplatili preko pola miliona evra - za nerad. I kad su dolazili, u Skupštini su se pojavljivali u majicama i farmerkama, ali za Brisel odelo i kravata. Svakim svojim gestom pokazuju nepoštovanje prema Srbiji i građanima Srbije i svoj udvorički mentalitet - napisala je Brnabić.

Народну скупштину Републике Србије бојкотују, Брисел не бојкотују. Плате редовно примају, иако на посао не долазе. До сада су од грађана Србије наплатили преко пола милиона евра - за нерад. И кад су долазили, у Скупштини су се појављивали у мајицама и фармеркама, али за Брисел… https://t.co/ExRxv5USn9 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 07. фебруар 2026.

pročitajte još ODMAH UKINUTI SRPSKU PRAVOSLAVNI CRKVU: Poznata prva tačka blokaderskog programa

Autor: Pink.rs