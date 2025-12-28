AKTUELNO

'ZNAJU KAKVI SU PREVARANTI' Vučić: Jovo Bakić i Milo Lompar se lepo druže, politiku nemaju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji HitTvit istako je da se Jovo Bakić i Milo Lompar lepo druže.

- Znaju da su prevaranti, na stranu što umirem od smeha kad nekome krenu da prete. Oni, odjednom, svi zajedno mogu. Kakva će to politika da bude? Jedan je za ulazak u NATO, a drugi za ODKB. Nema politike. Jedan je za priznanje tzv. Kosova, a drugi za to da sutra zaratimo sa Prištinom. Nema politike. Kada nema politike, ljudi posle izvesnog vremena kažu da je doza strasti prošla, da je vreme vratiti se normalnom životu - kazao je Vučić.

