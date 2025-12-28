AKTUELNO

PREDSEDNIK SRPSKE LISTE PROGLASIO POBEDU NA DANAŠNJIM IZBORIMA NA KIM: U rukama srpskog naroda je svih 10 mandata

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Građani Kosova i Metohije danas su ponovo birali poslanike. Biračka mesta, otvorena jutros u sedam sati, zatvorena su u 19 časova.

Prema podacima CIK-a na izborima je glasalo 44,56 odsto birača. Centralna izborna komisija počela je, nešto posle 20 sati, da objavljuje preliminarne rezultate parlamentarnih izbora.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek proglasio je pobedu na današnjim vanrednim parlamentarnim izborima i rekao da je, prema preliminarnim rezultatima, ta partija osvojila svih 10 mandata u Skupštini tzv. Kosova.

„Zahvalio bih se srpskom narodu na teritoriji celog Kosova i Metohije, koji je pokazao slogu, jedinstvo, sabornost, bio uz svoju Srbiju, i dao Srpskoj listi 90 odsto glasova“, objasnio je on na konferenciji za štampu.

Elek je ukazao da je, kada se porede rezultati od februara, Srpska lista osvojila 3.000 glasova više.

„Kada su u pitanju srpske sredine Srpska lista je osvojila 41.850, a Nenad Rašić 3.840 glasova, što trenutno znači da su u rukama srpskog naroda svih deset mandata“, naglasio je on.

Autor: D.Bošković

