'VI STE PREVARANTI NA KUB' Uroš Piper raskrinkao još jednu LAŽ blokadera

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Novinar Uroš Piper je na svom X nalogu ponovo raskrinkao laži blokadera.

- Gledam sad ovu šaradu od prikupljanja potpisa juče, i razmišljam kakvi su to lažovi blokaderi!

Znači, oni tvrde da je u Nišu na 5 mesta skupljeno 17,000 potpisa za 5 sati.

Uvek sam voleo statistiku i sednem i izračunam: To je 3,400 potpisa po mestu i podeljeno sa 5 sati = 900 potpisa po satu, kako tvrde.

Kada se 900 podeli sa 60 minuta to je 15 potpisa po minutu, ili na svake 4 sekunde je neko potpisao.

A čovek samo realno da razmisli i zaključi - pa da nego dodje, pozdravi se, prozbori par rečenica sa ljudima na štandu, pročita onaj papir i potpiše treba bar pola minuta.

A kod blokadera sve to za 4 sekunde u proseku.

Vi ste prevaranti na kub! - poručio je Uroš Piper na svom X nalogu.

Autor: Iva Besarabić

#Opozicija

#Politika

#Srbija

#Uroš Piper

#blokaderi

