ONI SVOJ POSAO, MI SVOJ, ONI PROTIV SRBIJE, MI ZA SRBIJU! Vučić o pokušaju revolucije: Suviše volimo ovu zemlju da bismo najgorima prepustili da je unište (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac - Veliko Gragište - Golubac „Dunavski koridor“.

Predsednik je tokom razgovora sa okupljenima prokomentarisao i to što je u Utisku nedelje Branko Čečen rekao da je tokom minule godine bio pokušaj revolucije.

- Teorirsali su narod godinu dana, naravno da je bio pokušaj revolucije, to je svaki čovek mogao da vidi.

Kako je istakao "znali smo to još u februaru mesecu.

- Oni svoj posao, mi svoj posao. Oni protiv Srbije, mi za Srbiju. Oni mrze sve oko sebe, mi volimo suviše ovu zemlju da bismo najgorima prepustili da je unište - istakao je Vučić.

- Terorisali su narod godinu dana. Naravno da je bio pokušaj, to je svaki čovek mogao da vidi. Okej, oni su mnogo pametni ljudi, mi smo malo glupi. Oni su mnogo lepši od nas, mi smo ružni. Oni su zgodni, mi smo debeli, nikakvi. Ali, nismo baš idioti. Znali smo to još u februaru mesecu, a ne u decembru ove godine. Tako da, oni svoj posao, mi svoj posao. Oni protiv Srbije, mi za Srbiju. Oni mrze sve oko sebe, mi volimo suviše ovu zemlju da bi smo najgorima prepustili da je unište. Tako da, pobeđivaćemo i u buduće, svi zajedno- rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić