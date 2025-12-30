'PUNO POVERENJE NARODA' Petković: Srpski narod je pokazao odgovornost, pokazao da je uz Srpsku listu

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je srpski narod u AP KiM, na izborima održanim u nedelju, 28. decembra, pokazao punu odgovornost, poslušao glas predsednika Srbije Aleksandra Vučića, svoje države, Srbije i izašao u velikom broju na izbore, kao i da je Srpska lista osvojila skoro 3.000 glasova više nego na izborima održanim u februaru.

On je rekao da je pored svih problema, objektivnih okolnosti terora Albina Kurtija na svakom mestu, srpski narod pokazao punu odgovornost i izašao u velikom broju na izbore, odnosno, istakao je od svih mesta na Kosovu i Metohiji najveća izlaznost bila je u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom.

Petković je naglasio da pobeda Srpske liste znači, pre svega, opstanak Srba na Kosovu i Metohiji.

- Kao što se često ponavljam, Srpska lista je pupčana vrpca koja povezuje naš narod na Kosovu i Metohiji sa državom Srbijom, sa zvaničnim Beogradom. I pobeda Srpske liste u srpskim sredinama je od ogromnog značaja, jer je ona jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Jer ako je u srpskim sredinama Srpska lista osvojila preko 90 odsto glasova, jasno vam je da je srpski narod apsolutno uz predstavnike srpske liste, a samim tim to znači i uz predstavnike Beograda i države Srbije - rekao je direktor Kancelarije za KiM.

On je naglasio da se dešava i nešto što smo videli i na prvim, februarskim izborima, kada su i Kurti i Nenad Rašić posegnuli za prevarom.

- Jer sve vreme je Kurti tražio inženjering kako da ubaci Rašića u parlament, ne bi li sa njim probao da formira vladu i da nastavi antisrpsku politiku, pre svega prema Srbima i južno i severno od Ibra, ali i da nastavi sa politikom napada na predsednika Vučića, zvaničan Beograd i državu Srbiju - rekao je on.

Podvlači da kada se pogleda stanje stvari, vidi se, bar za onaj deo gde je Srpska lista mogla da utiče, gde je držala kampanje, gde je razgovarala sa ljudima tu je apsoltno dominantna pobeda Srpske liste i tu apsolutno nema nikakvog problema.

Kako kaže Srpska lista je u srpskim sredinama osvojila 10 mandata, svih 10 zagarantovanih mesta u prištinskom parlamentu, ali problem dolazi onog trenutka kada za Rašića glasaju i Albanci, odnosno kada za Rašića, koji nije predstavnik srpskog naroda i koji je tu, ističe, kako bi ispunjavao politiku Kurtija i njegove zahteve, glasaju Albanci po direktnom nalogu Kurtija.

- Odmah moram da kažem da je to i protivzakonito, zato što i po unutrašnjim prištinskim propisima tih 10 zagarantovanih mesta su mesta koja treba da zauzmu predstavnici srpskog naroda. A kakav je to predstavnik srpskog naroda Rašić za koga glasaju Albanci? Videli smo da je on izgubio u srpskim sredinama, da nema legitimitet, nema podršku, ali zato kada pogledate na sajtu CIK-a i rezultate po drugim opštinama vidite da u jednoj Đakovici i Prizrenu preko 350 glasova ide Rašiću. Odakle? Rašić dobio glas u Kačaniku, pa to da ne postoji u svetu, Podujevu, Štimlju, Suvoj reci, Generalu Jankoviću preko 17 glasova, u Južnoj Mitrovici preko 20 glasova - rekao je Petković.

Naglašava da sve to pokazuje da je dogovor bio sa Kurtijem da pomalo u svakoj opštini, tamo gde Srba nema, Kurti da deo svojih glasova, da tako nazovem, jer se nažalost na Kosovu i Metohiji sve svodi na takav jedan trgovinski odnos kada je reč o izborima.

Prema njegovim rečima tamo nema demokratije, vladavine prave i pravog izbornog procesa, kao i da su to glasovi na koje Srpska lista i niko od Seba ne može da utiče, već i da su to neke stvari koje se dešavaju mimo moći srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, tako da ćemo videti kako će se stvari razvijati.

- U političkom smislu, ja sam veoma zahvalan i zadovoljan zato što je Srpska lista pokazala punu dominaciju, preko 90,06 odsto podrške za Srpsku listu u srpskim sredinama. Svih 10 mesta srpskoj listi, a šta i kako će Rašić sa Kurtijem da radi, to je ono što smo videli u februaru, posle smo videli i kroz ceo taj postizborni proces kako je Kurti na silu ugurao Rašića i za potpredsednika takozvanog prištinskog parlamenta - rekao je Petković.

Ukazuje da se radi o već razrađenim scenarijima prevare koji su prisutni na Kosovu i Metohiji čega moramo da budemo svesni, i da zato, kao druge strane čuvamo naše jedinstvo i slogu.

- Ono što je isto vrlo važno da kažem, to je da je Srpska lista osvojila skoro 3.000 glasova više u odnosu na februarske izbore, što govori o punom poverenju naroda, i više za po 1.000 glasova bilo u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću, za 500 glasova više u Zvečanu. Znači, u svim našim sredinama se potvrđuje pobeda i snaga Srpske liste i to je ono što je važno. To je ono što je legitimno i to je ono što pokazuje da su pravi predstavnici srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - zaključio je Petković.

Autor: Jovana Nerić