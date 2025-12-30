AKTUELNO

Politika

DRŽAVA UZ SVOJ NAROD: Premijer Macut sa vladikom Heruvimom o ključnim projektima za srpsku decu u Hrvatskoj

Izvor: Pink.rs/Republika, Foto: Vlada Republike Srbije ||

Premijer Macut ugostio delegaciju Fondacije "Sveta Petka".

Premijer Republike Srbije profesor doktor Đuro Macut razgovarao je danas sa episkopom osečkopoljskim i baranjskim vladikom Heruvimom, Danicom Stanisavljević, upravnicom Fondacije Sveta Petka koja deluje u okviru Eparhije, kao i sa Jelenom Bursać Bošnjaković, članicom Upravnog odbora Fondacije. Sastanak je protekao u znaku zajedničkog nastojanja da se unapredi položaj i obezbedi snažnija podrška najmlađim pripadnicima srpskog naroda u toj oblasti, što se smatra jednim od važnih zadataka očuvanja zajednice.

Foto: Vlada Republike Srbije

Tokom razgovora razmatrani su projekti usmereni na obrazovne, socijalne i humanitarne inicijative koje imaju za cilj da deci i mladima omoguće kvalitetnije uslove za odrastanje i školovanje, kao i veću sigurnost i podršku u svakodnevnom životu. Sagovornici su se saglasili da su ovakvi programi od izuzetnog značaja jer doprinose ne samo pojedincima već i očuvanju identiteta i budućnosti zajednice.

Razgovaralo se i o mogućnostima dodatne institucionalne podrške države kako bi se olakšala realizacija pomenutih projekata i obezbedili stabilniji uslovi za njihov dugoročni razvoj. Naglašeno je da je saradnja državnih institucija i organizacija koje deluju na terenu ključna za stvaranje boljeg okruženja za decu i mlade i za unapređenje njihovog položaja u društvu.

Autor: Dalibor Stankov

