'NEMA LAKOG VREMENA NA KOSOVU I METOHIJI' Petković: Izuzetno teška godina za Srbe na KiM, očekujem dijalog u januaru

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je 2025. godina bila izuzetno teška za Srbe u Autonomnoj pokrajini Kosovu i Metohiji i naglasio da Beograd nikada neće odustati od svog naroda i da će se boriti na svakom mestu, na svakom koraku, i finansijski i politički, i u dijalogu, i u razgovoru sa svima i ukazivati ​​na probleme sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji.

On je u intervjuu za Tanjug rekao i da već u januaru očekuje novu rundu dijaloga, da je Beograd za nju bio spreman i u decembru, što je i potvrdio Briselu, ali da je prištinska strana, odnosno njihov glavni pregovarač Besnik Bisljimi to odbio pod izgovorom da imaju kampanju.

"I sve vreme su u kampanji, iako ste imali tri izborna procesa, jasno vam je da jedino što rade da su u kampanji i da ništa ne žele da pregovaraju, njih dijalog ne interesuje. Mi se na svaki poziv odazivamo, nama je dijalog važan, smatramo da političko rešenje za krizu na Kosovu i Metohiji možemo da nađemo isključivo za pregovaračkim stolom, jer ako nemamo dijalog, ako nemamo razgovor, onda imamo krizu na terenu, a zbog toga samo ispaštaju Srbi", rekao je Petković.

Prema njegovim rečima premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti na taj način želi da pronađe rešenje za pitanje Kosova i Metohije.

"Kad kažem rešenje, mislim pod navodnicima. Očekujem nastavak dijaloga, uvek smo spremni da razgovaramo, uvek smo spremni da izađemo sa konstruktivnim rešenjima. Za nas pitanje kompromisa nije zabranjena reč, za razliku od Prištine. Da se nađemo na pola puta, da rešavamo stvari koje se tiču ​​svakodnevnog života Srba na Kosovu i Metohiji. Dijalog je mesto gde treba da rešavamo pitanja za normalizaciju odnosa. Pitanje statusa nije pitanje koje je sastavni deo dijaloga, ono je definisano rezolucijom 1244 i naše je da branimo suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje", rekao je Petković.

Podsetio je da poslednje četiri godine, otkako je Kurti došao na vlast, svakodnevno svedočimo njegovom teroru i jednostranim i eskalatornim potezima režima u Prištini, koji se, naglasio je, služi svim sredstvima, ne bi li proterao srpski narod, proterao državu Srbiju sa prostora Kosova i Metohije.

"Gasio je srpske institucije, ukidao srpski promet, gasio plate Republike Srbije, gasio institucije, hapsio Srbe. Imamo preko 60 političkih zatvorenika u prištinskim kazamatima. Činio je apsolutno sve da militarizuje prostor severnog Kosova i Metohije. Kosovska policija se iživljavala na svakom koraku kada je reč o Srbima", rekao je on.

Takođe, dodao je direktor Kancelarije za KiM, prisutno je i institucionalno nasilje koje se sprovodi gotovo svakog dana, diskriminacija i najotvorenija zloupotreba prištinskog pravosuđa koja je u službi Aljbina Kurtija.

"Srbi se hapse, osuđuju, evo imate i poslednji primer Slađana Trajkovića koji je osuđen na deset godina zatvora na Kosovu bez svedoka, bez dokaza, to vam je zapravo ta Kurtijeva pravda na Kosovu", rekao je Petković.

Na pitanje o naoružavanju Prištine, što je suprotno Rezoluciji 1244 UN SB, Petković kaže da je tu sad glavno pitanje reakcije međunarodne zajednice.

"I kada govorimo o ovim eskalatornim potezima Aljbina Kurtija, podsetiću vas da je pre dve godine Evropska unija izašla sa jasnim saopštenjem i zahtevom da Priština deeskalira situaciju na severu Kosova i Metohije. To se nije dogodilo, nego smo imali nove eskalatorne poteze. Sve ukupno preko 710 napada, incidenata, etničkih motivisanih napada na Srbe, Srpsku pravoslavnu crkvu, naša groblja itd", rekao je on.

Naglasio je da su, kada su se srpski gradonačelnici vratili u četiri opštine na severu KIM, zatekli su očajne uslove

"Gradonačelnici Srpske liste su, kada smo konačno videli leđa Kurtijevim gaulajterima, videli da je sve bilo uništeno, devastirano. Da su išli dotle, da su bukvalno kopali oči na ikonama koje su se nalazile u tim zgradama opštine.

Dakle, pored svega toga i svih ovih incidenata i napada koji se na kraju krajeva svode na ugrožavanje osnovnih ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji, o čemu sve vreme obaveštavamo Brisel i međunarodnu zajednicu, vidimo njihove blage reakcije, verbalnu osudu i ništa više od toga", naglasio je Petković.

Prema njegovim rečima, sprovodi se nasilje nad srpskim narodom, ugrožava jedan narod u srcu Evrope u 21. veku, a reakcija međunarodne zajednice je blaga.

"Ista je situacija i po pitanju naoružavanja. Gledajte, to je ono što predsednik (Srbije, Aleksandar) Vučić sve vreme govori. Kosovo je čedo zapada. I šta god Kurti činio, kako god da oni govore da je on i tvrdoglav i da neće da sluša jasno je da oni nikada neće odustati od tzv. nezavisnog Kosova i da će uvek, ako biraju dve strane, da izaberu Prištinu i Kurtija, a trudiće se da napadaju Beograd i Srbiju, iako Srbija čini apsolutno sve da sačuva mir, stabilnost i ispunjava sve u dijalogu", rekao je Petković.

Kaže i da je po pitanju naoružavanja situacija vrlo alarmantna, jer Kurti vrlo uporno i sve vreme naoružava Prištinu, prostor Kosova i Metohije, a kao primer za to on navodi nameru Prištine da izdvoji više od milijardu evra za naredni vremenski period.

"Sve bi to trebalo da ide u budžet tzv. kosovskih bezbednosnih snaga. Vi znate da su u 2018. godini oni doneli i zakon, opet ne poštujući sopstvene propise, jer Srpska lista naravno nije glasala, da formiraju tzv. Vojsku Kosova. Ali najveći problem su zapravo tu mentori kosovske nezavisnosti, oni koji direktno podržavaju Prištinu i prodaju joj to naoružanje. Takvih je puno i očigledno žele da tim naoružavanjem dodatno ostvare uticaj na prostoru Zapadnog Balkana", rekao je Petković.

Dodao je i nabavku turskih Sky Degera, preko hiljadu ubojitih dronova, oklopnih protivtenkovskih vozila, kao i najavu da će otvoriti fabriku municije i dronova na prostoru Kosova i Metohije, obuke koje se sprovode u Nemačkoj, Velikoj Britaniji.

"U sve to kada dodate i trojni pakt ili vojni savez između takozvanog Kosova, Albanije i Hrvatske, jasno vam je da Kurti sve vreme vrši punu militarizaciju prostora Kosova i Metohije sa očuglednom namerom da bude pretnja Beogradu i srpskom narodu. Jasno vam je da to sve što rade na terenu, to što se udružuju, to što niko iz NATO-a ne reaguje kada se dve NATO zemlje udruže sa delom teritorije koji je nepriznat i kada nema nikakve reakcije od strane zvaničnika NATO-a, sve vam to pokazuje u kom pravcu se stvari razvijaju ovde na Balkanu", rekao je on.

Na sve to, dodaje treba dodati hibridni rat i sve što je Kurti govorio od trenutka kada je izbio rat u Ukrajini - da će Beograd napasti Kosovo i Metohiju, vojne baze uz administrativnu liniju, a ništa se od toga nije dogodilo.

"Jedino ko je naoružavao, jedino ko je sprovodio nasilje, jedino ko je dovozio i uvozio na KiM ofanzivno oružje jeste Aljbin Kurti. Mi imamo jaku vojsku i u septembru svi su mogli da vide na vojnoj paradi kakva je zapravo naša vojska, šta je to sve što posedujemo, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću. I u tom smislu nema potrebe uopšte bilo šta da poredim sa takozvanom vojskom u Prištini. To je jednostavno nepoređenje. Radi se o tome da je naša vojska lider u regionu i s te strane nema šta tu da se dovodi u vezu sa Prištinom. Te stvari su smešne. Ali da Kurti sve vreme to što ima koristi kao pretnju bezbednosti, to je ono što se svakako dešava i na to moramo da ukažemo. Posebno imajući u vidu i da, kako ste i sami rekli, prema Rezoluciji 1244, ako hoćete i prema Kumanovskom sporazumu, jedina oružana snaga ili formacija na Kosovu i Metohiji je Kfor. Kfor i niko drugi. Ali Kfor ne reaguje kada se Priština naoružava", ocenio je Petković.

Zapitao se i kako države koje naoružavaju Prištinu ne pogledaju šta piše u Povelji Ujedinjenih nacija i drugim dokumentima, posebno kada je reč o zabrani naoružavanja dela teritorije koji pripada Republici Srbiji.

"Niko ovde više ne haje za međunarodno pravo, za Povelju UN. Sila Boga ne moli, kako naš narod kaže, i ovde svako sa svakim se utrkuje i u naoružanju i drugim stvarima. Mi naoružavamo našu vojsku, jačamo vojne kapacitete naše zemlje. Ali stvari su potpuno drugačije. Naša filozofija ili doktrina je potpuno drugačija. Mi jačamo našu vojsku kako bi čuvali mir i stabilnost. Kako bi odvratili potencijalne neprijatelje. A ovde imate ofanzivno naoružanje na KiM koje je očigledno usmereno direktno protiv srpskog naroda i Beograda", rekao je on.

Na pitanje da li će Beograd nastaviti da podržava Srpski narod u južnoj srpsskoj Pokrajini, Petković kaže da hoće, pre svega u finansijskom smislu i podsetio da su za poslednjih 30 godina najveći paketi finansijske pomoći na inicijativu predsednika Vučića usmereni ka našem narodu na KiM.

"Imamo novi konkurs za 300 novih radnih mesta, početkom januara, posle Srpske nove godine idemo sa zapošljavanjem preko 700 medicinskog i nemedicinskog osoblja. Pomažemo i naše školstvo, i univerzitete, i sve druge institucije. Na vreme stižu sve plate, penzije, socijalna davanja. I ono što posebno želim da istaknem, to je da smo od februara meseca krenuli sa veoma važnom merom, a to je da svakom Srbinu koji živi na KiM, a nema primanja iz Prištine, i iz srpskog sistema mesečno na račun dobija po 20.000 dinara. To je pokazatelj pravog odnosa prema našem narodu na KiM, da ih finansijski pomognemo i motivišemo da opstanu i ostanu, da znaju da je država Srbija uz njih", rekao je direktor Kancelarije.

Prema njegovim rečima, budući da od 1999. godine nemamo vojsku u Pokrajini, bezbednosni rizici i opstanak Srba na Kosovu i Metohiji su pod znakom pitanja, Srbi su ugroženi i u tom smislu diplomatskim putem, dijalogom, Beograd pokušava da učini sve da pomogne našem narodu.

"Pomaže i finansijski i sve što možemo i kroz infrastrukturne projekte, kroz sve ono što činimo i za poljoprivredu, privredu, mali biznis, porodična preduzeća, sve ćemo to nastaviti svakako da radimo u narednom periodu, jer je opstanak Srba od značaja za nas. Dakle, to nije pitanje dnevne politike, nije to pitanje neke uopštene agende, već je to naša misija i prosto odnos prema našim ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji, a koji zaslužuju život dostojan čoveka, baš kao što imaju i građani Srbije, širom centralne Srbije", rekao je Petković.

Na pitaanje šta bi poručio srpskom narodu na KiM i poželeo im u 2026. godini, on je rekao pre svega dobro zdravlje, mir i slogu i da u Novu godinu uđu ojačani i osnaženi.

"Kao što kaže i naš predsednik Aleksandar Vučić, nema lakog vremena na Kosovu i Metohiji. Uvek su teška, preteška vremena. I sa tim se nekako naš narod saživeo. Ali svanuće i na Kosovu i Metohiji, očekujem bolje dane i za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Videćemo šta možemo dodatno da učinimo, da povećamo budžet i u smislu subvencija i ostalog, što je važno za naš narod na Kosovu i Metohiji", rekao je Petković.

Dodao je da je u 2025. godini budžet za Kancelariju za Kosovo i Metohiju bio istorijski, da očekuje da i u narednoj godini bude još veći i naglasio da su to sve najkonkretniji pokazatelji kakav je naš odnos prema našem narodu.

Rekao je i da je bitno da ne nasedamo na Kurtijeve provokacije, kojih će biti i u periodu koji je ispred nas, ali da postoji puno poverenje u predsednika Vučića, u institucije Republike Srbije.

"To jedinstvo predvođeno Srpskom listom, jeste ono što će nas sačuvati, posebno povratak naših srpskih institucija na severu KiM i potvrda pobede Srpske liste u šest opština južno od Ibra, to su stvari koje će nam dati snagu da zajedno sa našim crkvom, sa sveštenstvom, monaštvom, našim narodom i našim institucijama kao stubovima opstanka Srba na KiM, izdržimo teška vremena i dočekamo bolje sutra za naše ljude i našu decu koja se rađaju na Kosovu i Metohiji i mogu da kažem čak stopa rađanja u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji mnogo veća nego u centralnoj Srbiji. Zbog svega toga, zaključio je posebno se vodi računa o socijalnoj politici i pomoći svakoj porodilji svakoj majci, ali i posebnoj pomoći svakom našem detetu koje živi i školuje se i raste na KiM", zaključio je Petković.



Autor: Jovana Nerić