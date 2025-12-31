Fenomenalne političke vesti za Srbiju? Hitno se oglasio Vučić: U naredna 24 sata...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Iks nalogu i saopštio građanima Srbije da očekuje "fenomenalne političke vesti".

"Poštovani građani, srećna Nova godina, a u narednih 24 sata, verujem da ćemo se radovati fenomenalni političkim vestima. Radili smo naporno, zaslužili smo! Živela Srbija", naveo je Vučić.

Поштовани грађани, срећна Нова година, а у наредних 24 сата, верујем да ћемо се радовати феноменалним политичким вестима. Радили смо напорно, заслужили смо!

Живела Србија! — Александар Вучић (@predsednikrs) 31. децембар 2025.

Autor: Dalibor Stankov